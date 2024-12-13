Business-Systeme Video-Generator: KI-gesteuerte Effizienz

Erstellen Sie mühelos überzeugende Marketing- und Schulungsvideos für Ihre Geschäftssysteme, verbessert durch lebensechte KI-Avatare.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer vor, lebendig und modern, das ihr neues Produkt hervorhebt. Mit HeyGens Text-zu-Video aus einem Skript sollte dieses Video einen fröhlichen Ton und eine klare AI-Sprachübertragung aufweisen, um zu demonstrieren, wie einfach es ist, ansprechende Marketingvideos ohne umfangreiche Bearbeitung zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für Online-Lehrer, mit einem sauberen und informativen visuellen Stil, der Bildschirmfreigabeelemente integriert. Dieses Video wird HeyGens Sprachübertragung nutzen, um ruhige, lehrreiche Inhalte zu liefern, gepaart mit automatisch generierten Untertiteln, um das Lernen in der Videoproduktion zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Verkaufsvideo für Produktmanager, mit einem polierten und überzeugenden visuellen Stil, der die Produktmerkmale dynamisch präsentiert. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um eine hochwertige Videoausgabe mit selbstbewusster Erzählung und professioneller Hintergrundmusik zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für HR-Abteilungen, das einen freundlichen, unternehmens-casual visuellen Stil mit diversen AI-Avataren annimmt. Mit HeyGens AI-Avataren und Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte zielt dieses Video darauf ab, die Workflow-Automatisierung mit einer warmen, klaren Stimme zu optimieren, um Mitarbeiterankündigungen ansprechend und leicht über Plattformen teilbar zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Business-Systeme Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle Geschäftsvideos mit KI, indem Sie Ihren Content-Erstellungsprozess vom Skript bis zum Bildschirm in nur wenigen einfachen Schritten optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Videoskripts. Der Business-Systeme Video-Generator wird Ihren Text mithilfe seiner Text-zu-Video-Fähigkeit in eine visuelle Erzählung verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen ausdrucksstarken KI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert und Ihren Geschäftskommunikationen eine menschliche Note verleiht.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre spezifischen Branding-Kontrollen anwenden, um Konsistenz mit den Logos und Farbschemata Ihres Unternehmens sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Ihre hochwertige Videoausgabe in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, bereit zur Verbreitung über Ihre Geschäftssysteme und Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie Marketing- & Anzeigenerstellung

.

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Marketingvideos und Anzeigen, um das Geschäftswachstum voranzutreiben und ein breiteres Publikum effizient zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die schnelle Erstellung von KI-Videos aus Text?

HeyGen verwandelt Ihre Skripte mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie in hochwertige KI-Videos. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen digitalen Avatar und eine Sprachübertragung aus, um schnell ansprechende Videoinhalte zu erstellen. Dies rationalisiert den gesamten Videoproduktionsprozess.

Kann HeyGen mir helfen, visuell ansprechende und markenkonforme Videos zu produzieren?

Absolut. HeyGen bietet eine Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen und Szenen, um Ihre Projekte zu starten. Sie können Ihre Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, einfach anwenden, um sicherzustellen, dass alle Ihre Marketingvideos konsistent markenkonform sind.

Welche Art von kreativem Videoinhalt kann ich mit HeyGen produzieren?

HeyGen ist ein vielseitiger KI-Video-Generator, der die Erstellung vielfältiger Videoinhalte ermöglicht, von animierten Charaktervideos bis hin zu ansprechenden Erklärvideos. Sie können hochwertige Videoausgaben erzielen, die für verschiedene Plattformen und Zwecke geeignet sind.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Verfeinerung von Videoprojekten?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Verbesserung Ihrer KI-Videos, einschließlich automatischer Untertitelgenerierung und einer reichhaltigen Medienbibliothek mit Stock-Unterstützung. Sie können auch einfach Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen, um polierte und professionelle Videoinhalte zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo