Business-Storytelling-Video-Maker für wirkungsvolle Kampagnen

Begeistern Sie Ihr Publikum mit professionellem Video-Storytelling. Unsere AI-gestützte Text-zu-Video-Funktion verwandelt Skripte schnell in beeindruckende visuelle Inhalte.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und angehende Unternehmer richtet und zeigt, wie ein neuer Service ihre Abläufe vereinfacht. Der visuelle Stil sollte professionell und inspirierend sein, mit dynamischen Szenen, die Effizienz veranschaulichen, ergänzt durch eine klare, ermutigende Stimme, die mit HeyGens "Voiceover-Generierung" erstellt wurde und die Einfachheit der Business-Storytelling-Video-Maker-Lösungen betont.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video für potenzielle Kunden und Investoren, das die Vorteile einer innovativen Technologielösung klar erklärt. Verwenden Sie eine saubere, moderne visuelle Ästhetik, mit einem AI-Avatar als Moderator, der komplexe Informationen prägnant durch überzeugendes Video-Storytelling vermittelt. Dieser "AI-Avatar" nutzt HeyGens "AI-Avatare"-Funktion, um eine personalisierte und vertrauenswürdige Botschaft zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video, das sich an Arbeitssuchende und potenzielle B2B-Partner richtet und die einzigartige Unternehmenskultur und den Teamgeist hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch und freundlich sein, mit diversen Teammitgliedern und einem positiven, mitreißenden Hintergrundtrack. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell eine wirkungsvolle Erzählung zusammenzustellen und das Unternehmen als führenden Video-Maker in seinem Bereich zu positionieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 15-Sekunden-Social-Media-Anzeige für ein breites Publikum, das an AI-Fortschritten interessiert ist, und teasern Sie eine bevorstehende Produkteinführung an. Das Video sollte schnelllebig und visuell reichhaltig sein, mit animiertem Text und auffälligen Grafiken. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um wichtige Marketingbotschaften schnell in einen ansprechenden Clip zu verwandeln und die Kraft der AI-Videoerstellung für Marketingvideos zu demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Business-Storytelling-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Business-Erzählungen. Verwandeln Sie Ihre Ideen in professionelle Videos, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Engagement fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihre Storytelling-Reise, indem Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen wählen, die für verschiedene geschäftliche Bedürfnisse entwickelt wurden.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte in dynamische visuelle Darstellungen. Fügen Sie Ihr Skript ein, und unsere AI wird Text-zu-Video konvertieren, um Ihre Erzählung mühelos zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie die Professionalität und das Engagement Ihres Videos, indem Sie aus einer vielfältigen Sammlung lebensechter AI-Avatare wählen, die Ihre Unternehmensgeschichte präsentieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Geschichte
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes Video. Passen Sie das Seitenverhältnis einfach an und exportieren Sie Ihr fertiges Business-Storytelling-Video im optimalen Format für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Entwickeln Sie überzeugende Videotestimonials und Fallstudien, um Vertrauen aufzubauen und den Wert durch authentische Kundenerzählungen zu veranschaulichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Business-Storytelling-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende Marketingvideos und Social-Media-Inhalte mühelos zu erstellen. Unsere intuitive AI-Videoerstellungsplattform nutzt anpassbare Vorlagen und realistische AI-Avatare, um den gesamten Prozess der Business-Storytelling-Videoerstellung zu vereinfachen.

Kann HeyGen ansprechende AI-Videos direkt aus Text generieren?

Absolut, HeyGens leistungsstarke AI-Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihre Skripte in polierte Videos. Nutzen Sie unseren integrierten AI-Skriptschreiber und die fortschrittliche Voiceover-Generierung, um Ihre Erzählung nahtlos zum Leben zu erwecken.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Videogestaltung?

HeyGen bietet einen robusten Drag-and-Drop-Editor, der umfangreiche Anpassungen Ihrer Videoprojekte ermöglicht. Greifen Sie auf eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek zu und nutzen Sie anpassbare Vorlagen, um Ihre gewünschte kreative Vision zu verwirklichen.

Welche Rolle spielen HeyGens AI-Avatare im Video-Storytelling?

HeyGens realistische AI-Avatare dienen als überzeugende On-Screen-Moderatoren, die Professionalität und Engagement in Ihr Video-Storytelling bringen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil unserer AI-Videoerstellungskapazitäten und machen komplexe Produktionen für jedermann zugänglich.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo