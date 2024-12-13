Business-Storytelling-Video-Generator: Erhöhen Sie Ihre Marke

Verwandeln Sie Ihre Unternehmensgeschichten in überzeugende visuelle Erzählungen mit AI-Videoerstellung und realistischen AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für Unternehmensschulungen und Pädagogen, das ein komplexes Cybersecurity-Protokoll in leicht verständliche Schritte zerlegt. Der visuelle Ansatz sollte sauber und professionell sein, mit animierten Grafiken und klarer Datenvisualisierung, ergänzt durch ein ruhiges und autoritatives Voiceover. Nutzen Sie AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren und das visuelle Storytelling mit einem konsistenten digitalen Präsentator zu verbessern, um Inhalte zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Testimonial-Video, das sich an potenzielle Kunden und Vertriebsteams richtet und die positive Erfahrung eines Kunden mit einem Produktivitätstool zeigt. Die visuellen Elemente sollten authentisch und herzerwärmend sein, mit subtiler Hintergrundmusik, während ein echtes, nachvollziehbares Voiceover den Erfolg des Nutzers hervorhebt. Diese Kurzform-Inhalte können Marketingvideos erheblich verstärken, indem sie Voiceover-Generierung nutzen, um wirkungsvolle Erzählungen zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein lebendiges 20-sekündiges Video für Arbeitssuchende und Gemeinschaftsmitglieder, das das Engagement eines Unternehmens für Nachhaltigkeit veranschaulicht. Verwenden Sie helle, positive Bilder und eine eingängige, aufmunternde Melodie, gepaart mit einem freundlichen und inspirierenden Voiceover. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Botschaften mit Untertiteln/Untertiteln verstärkt werden, um effektives AI-Storytelling für eine breite Reichweite in sozialen Medien zu ermöglichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Business-Storytelling-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen schnell und effizient in überzeugende visuelle Erzählungen mit AI-gestützten Videoerstellungstools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Unternehmensgeschichte. Verwenden Sie den AI-Skript-Schreiber, um überzeugende Erzählungen zu generieren, oder fügen Sie Ihren vorhandenen Text direkt ein, um die Grundlage Ihres Videos zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Charaktere darzustellen. Passen Sie deren Aussehen und Ausdruck an, um perfekt zur Stimme und Botschaft Ihrer Marke zu passen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Voiceovers und Audio hinzu
Bereichern Sie Ihre Geschichte mit professioneller Voiceover-Generierung. Die Plattform synchronisiert das Audio automatisch mit Ihren gewählten Visuals, um Ihre Präsentation wirkungsvoll zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Geschichte
Sobald Ihre Erzählung abgeschlossen ist, generieren Sie Ihr hochwertiges Video. Teilen Sie Ihr Business-Storytelling-Video auf verschiedenen Plattformen, um Ihr Zielpublikum zu erreichen und Ihre Botschaft effektiv zu verstärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Inhalte

Produzieren Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos, um die Präsenz Ihrer Marke zu verbessern und Ihr Publikum effektiv zu engagieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen AI-Storytelling und visuelles Storytelling für Unternehmen?

HeyGen befähigt Unternehmen mit einer fortschrittlichen AI-Videoerstellungsplattform, die als leistungsstarker Business-Storytelling-Video-Generator fungiert. Es ermöglicht Ihnen, Ideen schnell und effektiv in überzeugende visuelle Erzählungen zu verwandeln. Durch innovative AI-Storytelling-Fähigkeiten hilft HeyGen Ihnen, Ihr Publikum mit professionellen Videos zu begeistern, ohne umfangreiche Produktionsressourcen.

Kann HeyGen Content-Erstellern helfen, Marketingvideos und Social-Media-Inhalte effizienter zu produzieren?

Absolut. HeyGen bietet Content-Erstellern intelligente Werkzeuge und smarte Vorlagen, um hochwertige Marketingvideos und ansprechende Social-Media-Inhalte in beschleunigtem Tempo zu produzieren. Unsere Plattform rationalisiert den Video-Produktionsprozess erheblich und macht die Inhaltserstellung effizienter für eine breitere Reichweite.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen zur Anpassung von AI-Avataren und Szenengenerierung?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Flexibilität, die es Ihnen ermöglicht, AI-Avatare mit lebensechten Bewegungen anzupassen und konsistente Charaktere in Ihren Inhalten sicherzustellen. Mit Funktionen wie dem Charakter-Posing-Tool und der dynamischen Szenengenerierung können Sie Ihre kreativen Ideen mit unvergleichlicher visueller Kontrolle zum Leben erwecken.

Vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess vom Skript zu einer polierten visuellen Geschichte?

Ja, HeyGen vereinfacht die AI-Videoerstellung von Anfang bis Ende erheblich. Unsere Plattform umfasst einen AI-Skript-Schreiber und unterstützt textbasierte Bearbeitung, um Ihren Text nahtlos in eine reichhaltige visuelle Erzählung mit realistischen Voiceovers und automatischer Lippen-Synchronisation zu verwandeln, was ein poliertes visuelles Storytelling-Erlebnis gewährleistet.

