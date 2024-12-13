Gestalten Sie ein lebendiges, 30-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf wesentliche Sicherheitsprotokolle am Arbeitsplatz konzentriert. Dieses visuell moderne Stück sollte einen ausdrucksstarken Avatar zeigen, der wichtige Informationen vermittelt, unterstützt von einer klaren, optimistischen Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde. Ziel ist es, das 'Onboarding zur Mitarbeitersicherheit' schnell und wirkungsvoll zu gestalten, mit hellen, illustrativen Szenen, die sofort Aufmerksamkeit erregen und wichtige Sicherheitsbotschaften effektiv vermitteln.

