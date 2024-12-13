4

Step 4

Exportieren und teilen Sie mit Zuversicht

Sobald Ihr Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Auflösungen, die für jede Plattform geeignet sind. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zur Geschäftsvorbereitung überall gut aussehen, von internen Präsentationen bis hin zu sozialen Medien.