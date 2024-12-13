Ihr Ultimativer Video-Maker für Geschäftsvorbereitung

Erstellen Sie schnell professionelle Trainings- und Marketingvideos. Verwandeln Sie Skripte mit unserer nahtlosen Text-zu-Video-Funktionalität in dynamische visuelle Inhalte.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und ein neues Produkt mit einem dynamischen, lebhaften visuellen Stil und einem modernen Soundtrack präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die wichtigsten Funktionen auf ansprechende Weise vorzustellen und Unternehmen dabei zu helfen, effektive Promo-Videoinhalte zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für potenzielle Kunden, das einen komplexen Service oder Prozess detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und informativ sein und eine freundliche Stimme bieten, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um eine Online-Geschäftsvideo-Lösung zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwerfen Sie ein lebendiges 15-sekündiges Social-Media-Video für Online-Communities, das einen Blitzverkauf oder ein schnelles Update ankündigt. Verwenden Sie eine trendige, schnelle visuelle Ästhetik mit zeitgenössischer Musik und sorgen Sie für maximale Zugänglichkeit und Reichweite, indem Sie Untertitel mit HeyGen hinzufügen, um wirkungsvolle Kurzform-Videoinhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein poliertes 60-sekündiges Unternehmensvideo für interne Teams und Stakeholder, das vierteljährliche Erfolge oder eine neue Initiative umreißt. Bewahren Sie einen autoritativen, aber inspirierenden visuellen und akustischen Stil mit einem professionellen Soundtrack und beschleunigen Sie die Erstellung, indem Sie mit einer der umfassenden Vorlagen und Szenen von HeyGen für professionelle Geschäftsvorbereitungsvideos beginnen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Maker für Geschäftsvorbereitung funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle, wirkungsvolle Videos zur Geschäftsvorbereitung mit AI-gestützten Tools, um Ihr Team und Ihre Partner auf Erfolg vorzubereiten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript einfügen oder eine vorgefertigte Vorlage auswählen. HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verwandelt Ihre Worte sofort in eine dynamische visuelle Erzählung und stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und prägnant für jedes Trainings- oder Informationsmaterial ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild und Stimme an, um perfekt zum Ton Ihrer Marke zu passen, und machen Sie Ihre Materialien zur Geschäftsvorbereitung einprägsamer und nachvollziehbarer.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie nahtlos die Identität Ihres Unternehmens. Nutzen Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um Konsistenz über alle Ihre Videos hinweg zu gewährleisten, während Sie Ihre Szenen mit relevanten Bildern, Videos und Musik aus der umfangreichen Medienbibliothek bereichern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie mit Zuversicht
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Auflösungen, die für jede Plattform geeignet sind. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zur Geschäftsvorbereitung überall gut aussehen, von internen Präsentationen bis hin zu sozialen Medien.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Produzieren Sie ansprechende AI-Videos, um Kundenerfolgsgeschichten effektiv hervorzuheben und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinem Unternehmen helfen, ansprechende Marketingvideos zu erstellen?

HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der Unternehmen dabei unterstützt, hochwertige Marketingvideos schnell und effizient zu produzieren. Mit einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen und anpassbaren AI-Avataren können Sie mühelos überzeugende Inhalte erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Diese Plattform optimiert Ihren kreativen Prozess für die Erstellung von Online-Geschäftsvideos.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Online-Geschäftsvideo-Maker für verschiedene Inhaltsbedürfnisse?

HeyGen bietet einen intuitiven Drag & Drop-Video-Editor, der es zu einem effektiven Online-Geschäftsvideo-Maker für diverse Inhaltsanforderungen macht. Sie können problemlos alles von Trainingsvideos und Social-Media-Videos bis hin zu polierten Unternehmensvideoinhalten produzieren, indem Sie einfach Text-zu-Video mit HeyGens leistungsstarker AI konvertieren.

Kann HeyGen professionelle Kurzform-Videoinhalte und Erklärvideos für meine Marke erstellen?

Absolut, HeyGen ist eine AI-gestützte Plattform, die perfekt für die Erstellung professioneller Kurzform-Videoinhalte geeignet ist, einschließlich ansprechender Promo-Videos und detaillierter Erklärvideos. Die Plattform bietet robuste Branding-Kontrollen, die sicherstellen, dass Ihr Videoausgang perfekt mit dem ästhetischen und kommunikativen Stil Ihrer Marke übereinstimmt.

Wie nutzt HeyGen AI für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen, als führender AI-Video-Generator, revolutioniert die Videoproduktion durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Avatare und nahtloser Text-zu-Video-Fähigkeiten. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert professionelle Videos mit natürlicher Sprachsynthese, was es zu einem ausgezeichneten Video-Maker für Geschäftsvorbereitung macht.

