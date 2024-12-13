Geschäftsvorschlags-Video-Generator: Erstellen Sie schnell überzeugende Präsentationen

Erstellen Sie schneller denn je überzeugende, personalisierte Videoangebote mit Text-zu-Video aus Skript für wirkungsvolles Videomarketing.

Erstellen Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Geschäftsvorschlagsvideo, das auf vielbeschäftigte Führungskräfte zugeschnitten ist. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die fortschrittliche Sprachsynthese, um eine polierte, direkte und professionelle Präsentation mit einem klaren, autoritativen Ton zu liefern. Dieses Video zielt darauf ab, wichtige Wertversprechen schnell an Entscheidungsträger auf hoher Ebene zu vermitteln und dabei maximale Wirkung in minimaler Zeit zu erzielen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Erklärvideo, das für potenzielle Kunden oder interne Teams konzipiert ist, um komplexe technische Produkte oder Dienstleistungen zu entmystifizieren. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten, ergänzt durch informative, moderne Visuals und präzise Erzählungen sowie wesentliche Untertitel für Zugänglichkeit und Klarheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein personalisiertes 1-Minuten-Videoangebot, das Verkaufsteams befähigt, spezifische Kunden effektiver anzusprechen. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um markengerechte Videos zu erstellen, die poliert, überzeugend und mit einer warmen, aber professionellen Stimme ausgestattet sind, die individuell auf jede einzigartige Kundenmöglichkeit zugeschnitten ist.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Videomarketingstück für bestehende Kunden und Frühadopter, um neue Produktaktualisierungen oder Funktionsverbesserungen anzukündigen. Nutzen Sie HeyGens AI-gestützte Videoproduktion und das Ändern & Exportieren von Seitenverhältnissen, um eine dynamische, visuell ansprechende und prägnante Ankündigung mit fröhlicher Musik und Bildschirmtext zu erstellen, die für verschiedene digitale Plattformen optimiert ist.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Geschäftsvorschlags-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende, markengerechte Videoangebote in Minuten mit AI-gestützten Tools, die Ihre Präsentationen in personalisierte und visuell ansprechende Erlebnisse verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Vorschlagstextes oder Skripts. Unsere AI wird die Text-zu-Video aus Skript-Technologie nutzen, um Ihre schriftlichen Inhalte in eine überzeugende Videonarration zu verwandeln.
2
Step 2
Anpassen mit Vorlagen und Szenen
Wählen Sie aus professionell gestalteten Vorlagen & Szenen, die zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke passen. Wenden Sie benutzerdefinierte Markenelemente, Farben und Logos mit intuitiven Steuerungen an.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare und Sprachsynthese hinzu
Verbessern Sie Ihren Vorschlag mit lebensechten AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Optional können Sie natürlich klingende Sprachsynthesen generieren und Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek einfügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Videos
Finalisieren Sie Ihr Video und laden Sie Ihre hochwertige MP4-Datei herunter. Teilen Sie Ihr personalisiertes Videoangebot mühelos auf verschiedenen Plattformen oder betten Sie es direkt auf Ihrer Website ein.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Erklärvideos erstellen

Entwickeln Sie klare und überzeugende Erklärvideos, um komplexe Ideen in Ihren Geschäftsvorschlägen zu artikulieren und Konzepte für Kunden zu vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihre Skripte mit minimalem Aufwand in ansprechende Videos zu verwandeln. Sie können realistische AI-Avatare und hochwertige Sprachsynthesen aus Text generieren, was Ihren AI-gestützten Videoerstellungsprozess erheblich vereinfacht.

Kann ich mit HeyGen markengerechte Videos erstellen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Assets zu integrieren, um markengerechte Videos zu erstellen. Nutzen Sie unsere professionell gestalteten Vorlagen und die reichhaltige Medienbibliothek, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegelt.

Welche Videobearbeitungswerkzeuge sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der als leistungsstarker AI-Videoeditor für einfache Anpassungen dient. Sie können mühelos Untertitel hinzufügen oder bearbeiten, Szenen verfeinern und verschiedene Videobearbeitungswerkzeuge nutzen, um Ihr Inhalt vor dem Export zu perfektionieren.

Wie kann HeyGen meine Geschäftsvorschläge verbessern?

HeyGen dient als leistungsstarker Geschäftsvorschlags-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, personalisierte Videoangebote zu erstellen, die wirklich herausstechen. Mit AI-gestützter Videoproduktion können Sie schnell überzeugende Präsentationen und Erklärvideos liefern, was Ihre gesamten Videomarketing-Bemühungen steigert.

