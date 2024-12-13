Erstellen Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und betont, wie einfach es ist, überzeugende Marketinginhalte zu erstellen. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein, mit klaren Grafiken und fröhlicher Hintergrundmusik, die zeigt, wie einfach professionelle "Business-Promo-Video-Maker"-Tools genutzt werden können. Präsentieren Sie die Vielfalt und Benutzerfreundlichkeit der HeyGen-Templates & Szenen-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, schnell polierte Videos ohne Vorkenntnisse zu produzieren.

Video Generieren