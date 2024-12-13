Müheloser Video-Generator für Geschäftsprozess-Updates
Erstellen Sie professionelle, ansprechende Videos zu Geschäftsprozess-Updates in Minuten mit unseren fortschrittlichen KI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Marketingfachleute und Kleinunternehmer richtet und die einfache Erstellung von Videos für Werbeinhalte hervorhebt. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit lebendigen Farben und mitreißender Hintergrundmusik, während HeyGens umfassende Vorlagen & Szenen genutzt werden, um schnell überzeugende Erzählungen aus einem Text-zu-Video-Skript zusammenzustellen.
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Unternehmenskommunikationsvideo für Markenmanager und Unternehmenskommunikatoren, das die Bedeutung von markenkonformen Videos betont. Die visuelle Ästhetik sollte poliert und konsistent sein, mit einer ruhigen, autoritativen KI-Sprachübertragung und professionell komponierter Hintergrundmusik, verstärkt durch HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zur Einhaltung der Markenrichtlinien.
Produzieren Sie eine schnelle 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die sich an Social-Media-Marketer und Content-Ersteller richtet und zeigt, wie schnell man Inhalte für verschiedene Plattformen anpassen kann. Verwenden Sie einen schnellen, lebendigen visuellen Stil mit trendiger Musik und einer begeisterten KI-Sprachübertragung, die HeyGens Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis demonstriert, um das Video sofort für verschiedene soziale Kanäle aus einem einzigen Text-zu-Video-Skript zu optimieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Mitarbeiterengagement bei Prozess-Updates.
Verbessern Sie das Verständnis und die Beibehaltung neuer Geschäftsprozesse, indem Sie ansprechende, KI-gestützte Schulungsvideos erstellen.
Beschleunigen Sie die Erstellung interner Schulungsinhalte.
Erstellen und verteilen Sie schnell umfassende Schulungsvideos für neue Geschäftsprozesse im gesamten Unternehmen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Unternehmen?
HeyGen ermöglicht es Unternehmen, in Minuten Videos in professioneller Qualität zu erstellen, indem es fortschrittliche KI, einschließlich vielfältiger KI-Avatare und natürlicher KI-Sprachübertragungen, nutzt. Dies erlaubt es Teams, Arbeitsabläufe zu optimieren und mühelos ansprechende Inhalte für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse zu erstellen.
Kann HeyGen bei der Erstellung markenkonformer Videos für Marketing und interne Kommunikation helfen?
Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoinhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Videovorlagen anpassen, Logos hinzufügen und verschiedene Videobearbeitungstools nutzen, um die Markenkonsistenz in all Ihren Marketingvideos und internen Kommunikationen zu wahren.
Welche Arten von Videos kann ich mit HeyGens KI-Video-Generator erstellen?
HeyGens KI-Video-Generator unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, von Marketingvideos und Schulungsvideos bis hin zu Geschäftsprozess-Update-Videos und Erklärvideos. Unsere KI-Videoplattform hilft dabei, Videos in professioneller Qualität in großem Maßstab für diverse Content-Erstellungsziele zu liefern.
Ist es einfach, mit HeyGen Videos zu erstellen?
Ja, HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, die die Videoerstellung für jeden zugänglich machen. Sie können Text einfach in Video umwandeln, aus verschiedenen KI-Avataren auswählen und professionelle Inhalte ohne vorherige Videoerfahrung erstellen.