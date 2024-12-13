Müheloser Video-Generator für Geschäftsprozess-Updates

Erstellen Sie professionelle, ansprechende Videos zu Geschäftsprozess-Updates in Minuten mit unseren fortschrittlichen KI-Avataren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das zeigt, wie unser Video-Generator für Geschäftsprozess-Updates die interne Kommunikation vereinfacht. Zielgruppe sind interne Teams und Mitarbeiter, mit einem professionellen, aber freundlichen visuellen Stil, klaren, prägnanten On-Screen-Texten und einer selbstbewussten KI-Sprachübertragung, generiert durch HeyGens Sprachübertragungsfunktion, mit einem KI-Avatar, der neue Richtlinien erklärt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Marketingfachleute und Kleinunternehmer richtet und die einfache Erstellung von Videos für Werbeinhalte hervorhebt. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit lebendigen Farben und mitreißender Hintergrundmusik, während HeyGens umfassende Vorlagen & Szenen genutzt werden, um schnell überzeugende Erzählungen aus einem Text-zu-Video-Skript zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Unternehmenskommunikationsvideo für Markenmanager und Unternehmenskommunikatoren, das die Bedeutung von markenkonformen Videos betont. Die visuelle Ästhetik sollte poliert und konsistent sein, mit einer ruhigen, autoritativen KI-Sprachübertragung und professionell komponierter Hintergrundmusik, verstärkt durch HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zur Einhaltung der Markenrichtlinien.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine schnelle 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die sich an Social-Media-Marketer und Content-Ersteller richtet und zeigt, wie schnell man Inhalte für verschiedene Plattformen anpassen kann. Verwenden Sie einen schnellen, lebendigen visuellen Stil mit trendiger Musik und einer begeisterten KI-Sprachübertragung, die HeyGens Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis demonstriert, um das Video sofort für verschiedene soziale Kanäle aus einem einzigen Text-zu-Video-Skript zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Generator für Geschäftsprozess-Updates funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Geschäftsprozess-Updates schnell in ansprechende Videos. Nutzen Sie KI, um die Kommunikation zu optimieren und sicherzustellen, dass alle mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihr Geschäftsprozess-Update-Skript direkt in die Plattform ein. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion wandelt Ihren Text sofort in ein Videostoryboard um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihr Update zu präsentieren und Ihrem Inhalt eine menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Branding anwenden
Nutzen Sie unsere Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren, damit Ihr Video eine konsistente und professionelle Unternehmensidentität beibehält.
4
Step 4
Exportieren und Veröffentlichen
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um es mühelos über verschiedene Plattformen und Kanäle zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Prozessinformationen

.

Zerlegen Sie komplexe Geschäftsprozess-Updates in leicht verständliche Videos für eine klarere Mitarbeiterverständnis.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Unternehmen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, in Minuten Videos in professioneller Qualität zu erstellen, indem es fortschrittliche KI, einschließlich vielfältiger KI-Avatare und natürlicher KI-Sprachübertragungen, nutzt. Dies erlaubt es Teams, Arbeitsabläufe zu optimieren und mühelos ansprechende Inhalte für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse zu erstellen.

Kann HeyGen bei der Erstellung markenkonformer Videos für Marketing und interne Kommunikation helfen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoinhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Videovorlagen anpassen, Logos hinzufügen und verschiedene Videobearbeitungstools nutzen, um die Markenkonsistenz in all Ihren Marketingvideos und internen Kommunikationen zu wahren.

Welche Arten von Videos kann ich mit HeyGens KI-Video-Generator erstellen?

HeyGens KI-Video-Generator unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, von Marketingvideos und Schulungsvideos bis hin zu Geschäftsprozess-Update-Videos und Erklärvideos. Unsere KI-Videoplattform hilft dabei, Videos in professioneller Qualität in großem Maßstab für diverse Content-Erstellungsziele zu liefern.

Ist es einfach, mit HeyGen Videos zu erstellen?

Ja, HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, die die Videoerstellung für jeden zugänglich machen. Sie können Text einfach in Video umwandeln, aus verschiedenen KI-Avataren auswählen und professionelle Inhalte ohne vorherige Videoerfahrung erstellen.

