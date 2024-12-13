Video-Generator für Geschäftsverfahren für KI-gestützte SOPs

Erstellen Sie schnell Videodokumentationen mit KI-Sprachüberlagerungen für klare, konsistente Schulungen und interne Kommunikation.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das ein wichtiges internes Geschäftsverfahren demonstriert, ideal für die Schulung neuer Mitarbeiter in einer kritischen Softwarefunktion. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen, ergänzt durch eine freundliche, aber autoritative Stimme, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um eine konsistente, hochwertige Audioanleitung zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für neue Teammitglieder erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo, das als wesentliche Videodokumentation für unsere interne Projektmanagement-Software dient. Die visuelle Präsentation sollte einladend und direkt sein, mit einem zugänglichen KI-Avatar aus HeyGens KI-Avataren-Bibliothek, der die Benutzer durch die Schritte führt, unterstützt von einem professionellen, klaren Audiotrack, um ein umfassendes Verständnis zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Video speziell für technische Teams und Projektmanager, das ein kürzliches komplexes Workflow-Update in unserer Entwicklungspipeline skizziert und zeigt, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten detaillierte Texte schnell in eine dynamische visuelle Erklärung verwandeln kann. Das Video benötigt einen sauberen, unternehmerischen visuellen Stil mit klaren Grafiken und einem präzisen, informativen Ton, um komplexe Details leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Ein dringendes 45-Sekunden-Video wird für Endbenutzer und Support-Mitarbeiter benötigt, das eine Schnellreferenzanleitung für häufige Schritte zur Fehlerbehebung in unserem Kundenportal bietet, wobei HeyGens Untertitel/Captions verwendet werden, um Zugänglichkeit und Klarheit auch in geräuschlosen Umgebungen zu gewährleisten. Der visuelle Ansatz sollte direkt und auf Bildschirmaufnahmen basieren, mit fetten, leicht lesbaren Untertiteln, die einfache Anweisungen auf dem Bildschirm begleiten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Generator für Geschäftsverfahren funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Betriebsanleitungen und Schulungen mit ansprechenden, KI-gestützten Videos. Verwandeln Sie komplexe Verfahren schnell in klare, verständliche visuelle Dokumentationen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoprojekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Vorlage oder starten Sie von Grund auf neu. Nutzen Sie den KI-Videomacher, um erste Szenen aus Ihrem Skript zu generieren.
2
Step 2
Fügen Sie professionelle Elemente hinzu
Integrieren Sie KI-Avatare, um Informationen zu präsentieren, oder generieren Sie KI-Sprachüberlagerungen für eine klare Erzählung. Fügen Sie automatisch Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Verwenden Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihr Video anzupassen. Fügen Sie Branding-Kontrollen, Stock-Medien hinzu und verfeinern Sie Übergänge, um Ihr Verfahren zu perfektionieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Training
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie es im gewünschten Seitenverhältnis exportieren. Teilen Sie Ihre abgeschlossenen Schulungsvideos einfach mit Teams oder betten Sie sie in Ihre Wissensdatenbank ein.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Verfahren mit KI

Verwandeln Sie komplexe Geschäftsprozesse und SOPs in leicht verdauliche Videoformate, um kritische Informationen für alle zugänglich und verständlich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos zu Geschäftsverfahren?

HeyGen ist eine fortschrittliche KI-Videoplattform, die den Prozess der Erstellung hochwertiger Videodokumentationen vereinfacht. Sie nutzt KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Skripte mühelos in professionelle, ansprechende Videos zu verwandeln, ohne dass komplexe Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Kann HeyGen Bildschirmaufnahmen in KI-generierte Videos integrieren?

Ja, HeyGen bietet robuste native Bildschirmaufnahmefunktionen, mit denen Sie Softwareanwendungen oder komplexe Workflows erfassen können. Sie können diese Aufnahmen nahtlos mit KI-Avataren und generierten KI-Sprachüberlagerungen kombinieren, um Ihre Schritt-für-Schritt-Benutzeranleitungen und interne Kommunikation zu verbessern.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für Unternehmensvideos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensvideos eine konsistente Markenidentität beibehalten. Sie können Elemente wie Logos und Markenfarben einfach anpassen und professionell gestaltete Vorlagen verwenden, um jedes Video an die visuellen Standards Ihres Unternehmens anzupassen.

Unterstützt HeyGen Untertitel und Übersetzungen für ein globales Publikum?

Absolut. HeyGen generiert automatisch Untertitel und Captions, die für Zugänglichkeit und ein breiteres Verständnis unerlässlich sind. Darüber hinaus ermöglichen seine KI-Sprachüberlagerungen und 1-Klick-Übersetzungen, Inhalte zu lokalisieren und effektiv ein vielfältiges globales Publikum zu erreichen und zu engagieren.

