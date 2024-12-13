Geschäftspräsentations-Videoersteller für fesselnde Pitches

Erhöhen Sie Ihre Pitches mit dynamischen Visuals und AI-Avataren, die Aufmerksamkeit erregen und mühelos Deals abschließen.

Für interne Teamleiter und Abteilungsleiter: Erwägen Sie die Erstellung eines 60-sekündigen Geschäftspräsentationsvideos, das die vierteljährlichen Erfolge hervorhebt. Dieses Video sollte professionelle, klare Visuals und eine energetische, klare Stimme enthalten, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um schnell eine überzeugende Erzählung zu generieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ankommt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Um neue Mitarbeiter effektiv einzuarbeiten oder potenzielle Kunden über ein komplexes Produktupdate zu informieren, entwickeln Sie ein prägnantes, 1 Minute und 30 Sekunden langes Erklärvideo. Verwenden Sie klare, informative Grafiken und eine ruhige, tutorialartige Erzählung, die von einem AI-Avatar von HeyGen geliefert wird, um sicherzustellen, dass technische Konzepte klar kommuniziert und leicht verständlich für Ihr Publikum sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die nach zugänglichen Werbetools suchen. Dieses Stück sollte dynamische, visuell ansprechende Szenen mit einem fröhlichen Hintergrundmusiktrack und klaren On-Screen-Texten enthalten, wobei Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um die visuelle Anziehungskraft zu erhöhen und neue Leads als robusten Videogenerator zu gewinnen.
Beispiel-Prompt 3
Wenn ein schnelles Unternehmensupdate oder eine Projektmeilenstein-Ankündigung erforderlich ist, entwerfen Sie ein kurzes 30-sekündiges internes Video für alle Mitarbeiter. Präsentieren Sie einen modernen, markengerechten visuellen Stil mit einer freundlichen, professionellen Stimme und sanften Übergängen, indem Sie HeyGens sofort verfügbare Vorlagen & Szenen nutzen, um die Erstellung zu vereinfachen und eine konsistente Botschaft über Ihre Video-Präsentationsvorlagen hinweg zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Geschäftspräsentations-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen in wirkungsvolle Geschäftspräsentationen mit professionellen Videos, die Ihr Publikum fesseln und Ihre Botschaft klar vermitteln.

1
Step 1
Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Vorlagen, um Ihre Geschäftspräsentation zu starten und von Anfang an einen polierten und ansprechenden Look zu gewährleisten.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Design mühelos an
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihren Text, Bilder und Markenelemente hinzuzufügen. Integrieren Sie Animationen und Übergänge, um die visuelle Attraktivität zu steigern.
3
Step 3
Fügen Sie ein fesselndes Voice-over hinzu
Nehmen Sie ein professionelles Voice-over auf oder generieren Sie eines aus Ihrem Skript mit unserer Voice-over-Generierungsfunktion, um Klarheit und Wirkung für Ihr Publikum zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihre Präsentation perfekt ist, laden Sie sie einfach als MP4-Datei herunter. Teilen Sie Ihre professionelle Geschäftsvideopräsentation über Plattformen hinweg, um Ihr Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie Bildungs- und Erklärinhalte

.

Generieren Sie schnell professionelle Videokurse und Erklärinhalte, um eine breitere Reichweite und effektivere Lernerfahrungen zu ermöglichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Präsentationen?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess durch den Einsatz seines fortschrittlichen AI-Videogenerators. Geben Sie einfach Ihr Skript für die Text-zu-Video-Konvertierung ein und verbessern Sie es mit einem hochwertigen Voice-over, alles basierend auf professionell gestalteten Vorlagen. Dies ermöglicht eine schnelle Produktion von fesselnden Geschäftspräsentationsvideos.

Welche technischen Werkzeuge bietet HeyGen zur Anpassung von Videopräsentationen?

HeyGen bietet robuste technische Werkzeuge zur vollständigen Anpassung Ihrer Videopräsentationen. Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, integrieren Sie Ihre Markensteuerungen wie Logos und Farben und verbessern Sie Ihr Design mit vielfältigen Animationen und Übergängen aus unserer umfangreichen Stock-Medienbibliothek.

Kann ich Bildschirmpräsentationen mit HeyGen aufnehmen und exportieren?

Ja, HeyGen unterstützt umfassende Bildschirm- und Kameraaufnahmen, um Ihre Präsentationen direkt innerhalb der Plattform zu erfassen. Sobald Ihr Video fertig ist, einschließlich automatischer Untertitel, können Sie es einfach als hochwertige MP4-Datei herunterladen und vielseitig verwenden.

Gibt es professionell gestaltete Vorlagen in HeyGen für verschiedene Präsentationsbedürfnisse?

Absolut, HeyGen bietet eine breite Palette an professionell gestalteten Vorlagen und Szenen, die für verschiedene geschäftliche Präsentationsvideo-Bedürfnisse optimiert sind. Diese Vorlagen bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt, um schnell polierte und wirkungsvolle Videopräsentationen zu erstellen.

