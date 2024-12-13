Generator für Unternehmensübersichtsvideos: Erstellen Sie beeindruckende Videos schnell

Optimieren Sie Ihre Videoproduktionslösung, indem Sie Skripte in professionelle Erklärvideos mit AI-Avataren verwandeln.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Marketingvideo vor, das speziell für Kleinunternehmer entwickelt wurde, um schnell ihren einzigartigen Wert zu vermitteln. Dieses Video sollte einen energetischen und modernen visuellen Stil mit lebendigen Farben und eleganten Animationen aufweisen, untermalt von einem mitreißenden Hintergrundtrack. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung, während die Integration überzeugender AI-Avatare dieses Tool zu einem idealen Generator für Unternehmensübersichtsvideos macht, um Angebote effizient zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo, das für potenzielle Kunden und Investoren konzipiert ist und ein neues innovatives Produkt detailliert beschreibt. Die visuelle Ästhetik sollte professionell und klar sein, ansprechende Infografiken und sanfte Übergänge integrieren, ergänzt durch eine freundliche, AI-generierte Stimme. Nutzen Sie die Voiceover-Generierung von HeyGen, um das Skript zu erzählen, und sorgen Sie mit automatischen Untertiteln für breite Zugänglichkeit, was eine anspruchsvolle AI-Videogenerator-Lösung bietet.
Beispiel-Prompt 2
Für Marketingmanager, die sich auf Markenbeständigkeit über Plattformen hinweg konzentrieren, ist eine 30-sekündige Social-Media-Werbung unerlässlich. Sie sollte die konsistenten Markenfarben und dynamischen Textüberlagerungen visuell hervorheben, perfekt synchronisiert mit eingängiger, trendiger Hintergrundmusik. Mit HeyGen beschleunigt die Nutzung seiner umfangreichen Vorlagen & Szenen die Produktion, und die Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis sorgt für eine optimale Darstellung auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, was die Videoproduktion effektiv vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein prägnantes 20-sekündiges internes Unternehmensupdate-Video für Mitarbeiter und interne Teams, das eine neue Initiative ankündigt. Der visuelle und akustische Stil sollte direkt und informativ sein, mit sauberen, unternehmensbezogenen visuellen Elementen aus einer Mediathek und einem klaren, professionellen AI-Avatar, der die Neuigkeiten präsentiert. Integrieren Sie die AI-Avatare von HeyGen für einen konsistenten Präsentator und nutzen Sie die Unterstützung der Mediathek/Stock, um schnell relevantes Hintergrundmaterial zusammenzustellen, was es zu einem effektiven Business-Video-Maker für interne Kommunikation macht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Unternehmensübersichtsvideos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Unternehmensgeschichte mühelos in überzeugende Videos mit AI und optimieren Sie Ihre Videoproduktionslösung vom Skript bis zum Bildschirm in nur vier Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie die Erstellung Ihres Unternehmensübersichtsvideos, indem Sie Ihr Skript schreiben oder einfügen. Nutzen Sie die Kraft von Text-zu-Video aus dem Skript, um sofort Szenen und erste Entwürfe zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Vorlagen, die zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke passen. Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie professionelle AI-Avatare einbinden, um Ihre Botschaft effektiv zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische Elemente hinzu
Verfeinern Sie Ihre Erzählung, indem Sie benutzerdefinierte Voiceovers hinzufügen oder aus unseren vielfältigen Voiceover-Generierungsoptionen auswählen. Sorgen Sie mit automatischen Untertiteln für Klarheit.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre Marketingvideos, indem Sie sie überprüfen und letzte Anpassungen vornehmen. Exportieren Sie Ihr Video einfach mit Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen anzupassen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos, um Kundenreferenzen zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihrer Marke effektiv zu verstärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Unternehmen?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es seinen AI-Videogenerator nutzt, um Skripte in ansprechende Inhalte zu verwandeln. Sie können schnell professionelle Marketingvideos, Erklärvideos oder animierte Videos mit einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen erstellen und so Ihre gesamte Videoproduktionslösung optimieren.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Business-Video-Maker?

HeyGen dient als effektiver Business-Video-Maker, indem es eine umfassende Videoproduktionslösung bietet, die es Unternehmen ermöglicht, eine starke Markenidentität zu bewahren. Seine AI-gestützten Tools und Kollaborationsfunktionen ermöglichen es Teams, effizient hochwertige Videos mit benutzerdefinierten Voiceovers zu produzieren.

Kann HeyGen bei der Erstellung vielfältiger Voiceovers und visueller Inhalte helfen?

Ja, die AI-gestützten Tools von HeyGen befähigen Benutzer, vielfältige Voiceovers für ihre Videos zu generieren, was die Zugänglichkeit und Wirkung erhöht. Sie können auch AI-Avatare und Branding-Kontrollen nutzen, um konsistente und professionelle animierte Videoinhalte zu erstellen, die Ihre Markenidentität stärken.

Wie kann HeyGen unsere Social-Media-Videostrategie verbessern?

HeyGen optimiert Ihre Social-Media-Strategie, indem es die schnelle Produktion maßgeschneiderter Marketingvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen ermöglicht. Der integrierte Video-Editor unterstützt die Größenanpassung im Seitenverhältnis und bietet eine reichhaltige Mediathek, sodass Ihre Inhalte immer professionell und ansprechend aussehen.

