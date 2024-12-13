Leistungsstarker Video-Maker für die Geschäftseinführung zur einfachen Einarbeitung

Stellen Sie sicher, dass neue Mitarbeiter schnell die Unternehmenskultur und -richtlinien verstehen. Erstellen Sie professionelle Schulungsvideos mit intuitiven Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie ein warmes 60-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter, das Ihre lebendige Unternehmenskultur präsentiert. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der wichtige Botschaften über Unternehmenswerte und Erwartungen vermittelt, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und modernen, einladenden visuellen Elementen, um neuen Mitarbeitern von Anfang an das Gefühl zu geben, Teil des Teams zu sein.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, um schnell die wesentlichen Richtlinien der Unternehmenspolitik zu verstehen. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um komplexe Informationen mit animiertem Text und einfachen, klaren visuellen Darstellungen zu erklären, unterstützt von einer ruhigen, autoritativen Stimme, um Verständnis und Compliance sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Schulungsvideo für Vertriebsmitarbeiter, das einen schnellen Produktüberblick oder ein Feature-Update bietet, um ihre Verkaufsgespräche zu verbessern. Dieses dynamische Stück sollte HeyGens Vorlagen & Szenen für ein professionelles, energiegeladenes Aussehen nutzen, mit schnellen Schnitten, modernem Sounddesign und einer begeisterten Stimme, um neue Verkaufsargumente effektiv hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 90-sekündiges Video, um den Wissensaustausch unter bestehenden Mitarbeitern über kürzliche organisatorische Veränderungen oder die Einführung eines neuen Teamleiters zu erleichtern. Präsentieren Sie dieses Video mit professionellen, beruhigenden visuellen Elementen und einer freundlichen, informativen Stimme, um sicherzustellen, dass wichtige Details für alle durch automatische Untertitel/Untertitel maximal verständlich sind.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Maker für die Geschäftseinführung funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos zur Geschäftseinführung und Schulung, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter schnell die Unternehmenskultur und wesentliche Informationen mit professionellem Schliff verstehen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Beginnen Sie Ihr Einführungsvideo, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Schulungsvideo-Vorlagen wählen oder ein neues Projekt von Grund auf starten, um Ihre einzigartige Erzählung zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Passen Sie Ihr Video an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens an. Fügen Sie Text, visuelle Elemente und Branding-Elemente hinzu, um Ihre Unternehmenskultur und wichtige Informationen widerzuspiegeln, mit intuitiven Anpassungstools.
3
Step 3
Fügen Sie Medien und Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihre Einführung mit relevanten visuellen Elementen. Nutzen Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Bilder, Videos und Musik einzufügen, oder nehmen Sie Ihre eigene Stimme auf, um klare Anweisungen zu geben.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Einführungsvideo und bereiten Sie es für die Verteilung vor. Exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung und teilen Sie es dann einfach mit Ihren neuen Mitarbeitern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kommunizieren Sie die Unternehmenskultur effektiv

.

Erstellen Sie ansprechende und motivierende Videos, um neuen Mitarbeitern während der Einführung die Werte, Mission und Kultur Ihres Unternehmens vorzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unseren Einarbeitungsprozess für Mitarbeiter optimieren?

HeyGen dient als effizienter Video-Maker für die Geschäftseinführung und ermöglicht es Ihnen, die Integration neuer Mitarbeiter zu optimieren. Sie können problemlos konsistente Einarbeitungsvideos erstellen, die die Unternehmenskultur und wesentliche Informationen vorstellen, sodass jeder neue Mitarbeiter ein standardisiertes, ansprechendes Willkommenserlebnis erhält.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Schulungsvideos?

Als leistungsstarker Schulungsvideo-Maker bietet HeyGen reichhaltige Funktionen wie anpassbare Schulungsvideo-Vorlagen, KI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen. Sie können Inhalte mit Voiceovers, Untertiteln und Branding-Kontrollen einfach an spezifische Lernziele anpassen.

Kann HeyGen uns helfen, Geschäftsschulungsvideos mit KI-Avataren zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Geschäftsschulungsvideos mit realistischen KI-Avataren einfach zu produzieren. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens Text-zu-Video-Technologie generiert das Video mit einer natürlichen Stimme, was die Art und Weise, wie Sie Schulungsvideos bereitstellen, transformiert.

Wie hilft HeyGen, die Markenbeständigkeit in Einarbeitungsvideos zu wahren?

HeyGen befähigt Sie, eine starke Markenbeständigkeit in all Ihren Einarbeitungsvideos durch umfassende Branding-Kontrollen aufrechtzuerhalten. Sie können problemlos das Logo Ihres Unternehmens, spezifische Farben und visuelle Elemente einfügen, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihre einzigartige Unternehmenskultur und Markenidentität verstärkt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo