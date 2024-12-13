Business Orientation Maker: Neue Mitarbeiter einbinden und begeistern
Erstellen Sie mühelos ansprechende Einarbeitungsvideos für neue Mitarbeiter mit unserer dynamischen Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript für wirkungsvolle Präsentationen.
Entwickeln Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Video, das in unsere 'Unternehmenskultur' eintaucht, um das Engagement neuer Mitarbeiter bei der Einarbeitung zu stärken. Dieses Video sollte einen authentischen visuellen Stil mit einem motivierenden Soundtrack aufweisen, der einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript für nahtlose Inhaltserstellung generiert werden kann.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für die Personalabteilung und neue Mitarbeiter, das die anfänglichen 'Einarbeitungspläne' und wesentliche 'Unternehmensinformationen' detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen klaren und professionellen visuellen Stil mit leicht lesbaren Untertiteln und nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um die Produktion zu optimieren und Klarheit zu gewährleisten.
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 90-sekündiges 'Business Orientation Maker'-Video, ideal zur Präsentation unseres 'Unternehmensprofils' für potenzielle Kunden und Partner. Der visuelle Stil sollte elegant und geschäftlich sein, mit einer überzeugenden Stimme, die durch reiche visuelle Inhalte aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung Professionalität und Innovation vermittelt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei der Einarbeitung.
Nutzen Sie AI, um das Engagement und die Bindungsraten während der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und kontinuierlicher Schulungsprogramme des Unternehmens erheblich zu steigern.
Entwickeln Sie umfassende Orientierungsmodule.
Erstellen Sie schnell umfangreiche Orientierungs- und Schulungsmodule, um konsistentes und zugängliches Lernen für alle neuen Mitarbeiter weltweit sicherzustellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung einer Unternehmensorientierung?
HeyGen fungiert als leistungsstarker Business Orientation Maker und bietet intuitive Werkzeuge und professionelle Orientierungsvorlagen, um die Erstellung ansprechender Unternehmensorientierungsvideos zu vereinfachen. Sie können Ihre Inhalte mühelos in hochwertige Präsentationen verwandeln und sicherstellen, dass Ihre Unternehmensinformationen effektiv an neue Mitarbeiter vermittelt werden.
Kann ich meine Einarbeitungsvideos für neue Mitarbeiter mit meiner Marke anpassen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, mit Markenelementen vollständig anzupassen, sodass Ihre Einarbeitungsvideos für neue Mitarbeiter Ihr Unternehmensprofil und Ihre Kultur widerspiegeln. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Farben und spezifische visuelle Assets hinzufügen, um die Markenkonsistenz in Ihrem Orientierungsplan zu wahren.
Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Verbesserung des Engagements bei der Einarbeitung von Mitarbeitern?
AI-Avatare in HeyGen steigern das Engagement bei der Einarbeitung von Mitarbeitern erheblich, indem sie Ihre Unternehmensinformationen und Willkommensnachrichten auf dynamische und personalisierte Weise übermitteln. Diese AI-Avatare können komplexe Einarbeitungspläne und Unternehmensrichtlinien präsentieren, was das Lernerlebnis für neue Mitarbeiter interaktiver und einprägsamer macht.
Ist es einfach, professionelle Voiceovers für meinen Orientierungsplan zu erstellen?
Ja, HeyGen macht die Erstellung von Voiceovers einfach und effizient mit seinen fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen. Sie können Ihren schriftlichen Orientierungsplan mühelos in natürlich klingende Sprache umwandeln und so eine klare und konsistente Kommunikation für alle Ihre Unternehmensorientierungsmaterialien sicherstellen.