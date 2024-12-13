Business Orientation Maker: Neue Mitarbeiter einbinden und begeistern

Erstellen Sie mühelos ansprechende Einarbeitungsvideos für neue Mitarbeiter mit unserer dynamischen Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript für wirkungsvolle Präsentationen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges 'Unternehmensorientierung'-Video für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das sie mit der Mission und den Werten des Unternehmens vertraut macht. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit einer professionellen, freundlichen Stimme, die die wichtigsten Informationen auf ansprechende Weise mit HeyGens AI-Avataren präsentiert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Video, das in unsere 'Unternehmenskultur' eintaucht, um das Engagement neuer Mitarbeiter bei der Einarbeitung zu stärken. Dieses Video sollte einen authentischen visuellen Stil mit einem motivierenden Soundtrack aufweisen, der einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript für nahtlose Inhaltserstellung generiert werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für die Personalabteilung und neue Mitarbeiter, das die anfänglichen 'Einarbeitungspläne' und wesentliche 'Unternehmensinformationen' detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen klaren und professionellen visuellen Stil mit leicht lesbaren Untertiteln und nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um die Produktion zu optimieren und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 90-sekündiges 'Business Orientation Maker'-Video, ideal zur Präsentation unseres 'Unternehmensprofils' für potenzielle Kunden und Partner. Der visuelle Stil sollte elegant und geschäftlich sein, mit einer überzeugenden Stimme, die durch reiche visuelle Inhalte aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung Professionalität und Innovation vermittelt.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Business Orientation Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Unternehmensorientierungsvideos für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und sorgen Sie für eine konsistente und wirkungsvolle Einführung in Ihre Unternehmenskultur.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Orientierungsstruktur
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl vorgefertigter "Orientierungsvorlagen" oder starten Sie neu. Nutzen Sie HeyGens flexible "Vorlagen & Szenen", um Ihr Einarbeitungsvideo schnell zu strukturieren und die Grundlage für die Einführung Ihres Unternehmens zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Unternehmensinformationen hinzu
Füllen Sie Ihre Orientierung mit wichtigen "Unternehmensinformationen", einschließlich Werten, Geschichte und Teamvorstellungen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verwandelt Ihren Text in gesprochene Dialoge.
3
Step 3
Wählen Sie Ihre visuellen Inhalte und Ihr Branding
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen ausdrucksstarken "AI-Avatar" auswählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Personalisieren Sie Ihr Video weiter, indem Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke mit HeyGens "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)"-Funktion anwenden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter
Finalisieren Sie Ihr professionelles Orientierungsvideo. Mit HeyGen können Sie Ihre Kreation einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, bereit zur Integration in Ihren "Einarbeitungsprozess für neue Mitarbeiter" und zur Begrüßung Ihres Teams.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Pflegen Sie die Unternehmenskultur

.

Produzieren Sie inspirierende Videos, die Ihre Unternehmenskultur, Werte und Visionen effektiv kommunizieren und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl für neue Mitarbeiter fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung einer Unternehmensorientierung?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Business Orientation Maker und bietet intuitive Werkzeuge und professionelle Orientierungsvorlagen, um die Erstellung ansprechender Unternehmensorientierungsvideos zu vereinfachen. Sie können Ihre Inhalte mühelos in hochwertige Präsentationen verwandeln und sicherstellen, dass Ihre Unternehmensinformationen effektiv an neue Mitarbeiter vermittelt werden.

Kann ich meine Einarbeitungsvideos für neue Mitarbeiter mit meiner Marke anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, mit Markenelementen vollständig anzupassen, sodass Ihre Einarbeitungsvideos für neue Mitarbeiter Ihr Unternehmensprofil und Ihre Kultur widerspiegeln. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Farben und spezifische visuelle Assets hinzufügen, um die Markenkonsistenz in Ihrem Orientierungsplan zu wahren.

Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Verbesserung des Engagements bei der Einarbeitung von Mitarbeitern?

AI-Avatare in HeyGen steigern das Engagement bei der Einarbeitung von Mitarbeitern erheblich, indem sie Ihre Unternehmensinformationen und Willkommensnachrichten auf dynamische und personalisierte Weise übermitteln. Diese AI-Avatare können komplexe Einarbeitungspläne und Unternehmensrichtlinien präsentieren, was das Lernerlebnis für neue Mitarbeiter interaktiver und einprägsamer macht.

Ist es einfach, professionelle Voiceovers für meinen Orientierungsplan zu erstellen?

Ja, HeyGen macht die Erstellung von Voiceovers einfach und effizient mit seinen fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen. Sie können Ihren schriftlichen Orientierungsplan mühelos in natürlich klingende Sprache umwandeln und so eine klare und konsistente Kommunikation für alle Ihre Unternehmensorientierungsmaterialien sicherstellen.

