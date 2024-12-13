Ja, HeyGen macht die Erstellung von Voiceovers einfach und effizient mit seinen fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen. Sie können Ihren schriftlichen Orientierungsplan mühelos in natürlich klingende Sprache umwandeln und so eine klare und konsistente Kommunikation für alle Ihre Unternehmensorientierungsmaterialien sicherstellen.