Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie ein prägnantes 2-minütiges Video-Update zu den neuesten Änderungen in unseren Betriebsabläufen, das sich an alle bestehenden Mitarbeiter und Abteilungsleiter richtet. Die visuelle Präsentation sollte klar und infografikartig sein, begleitet von einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um das Update schnell zu erstellen und sicherzustellen, dass die "interne Kommunikation" effizient ist und alle wichtigen Punkte für ein verbessertes "Geschäftsabläufe"-Management vermittelt werden.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das eine neue Funktion in unserer internen Projektmanagement-Software demonstriert, das für bestimmte Teammitglieder und Projektbeteiligte gedacht ist. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell klar sein, ergänzt durch eine unterstützende Stimme. Verbessern Sie die Präsentation, indem Sie relevantes Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbinden, um Kontext und Professionalität zu bieten und unsere "Videoproduktionsplattform" effektiv zu nutzen, um komplexe "Geschäftsabläufe" zu vereinfachen.
Erstellen Sie ein kurzes 30-sekündiges Video, das einen 'schnellen Tipp' bietet, um einen gängigen "Geschäftsablauf" im Unternehmen zu optimieren, das sich an alle Mitarbeiter richtet. Das Video sollte einen lebendigen, auffälligen visuellen Stil haben, mit einem optimistischen und ermutigenden Audiotrack. Beginnen Sie mit der Auswahl eines vorgefertigten Layouts aus HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell den visuellen Ton festzulegen und eine schnelle Inhaltserstellung zu ermöglichen, um die "Videoproduktion zu optimieren" für eine effiziente Kommunikation.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Business Operations Video Maker funktioniert

Optimieren Sie Ihre interne Kommunikation und Marketingbemühungen, indem Sie schnell professionelle Geschäftsvideos mit AI erstellen.

1
Step 1
Erstellen aus Skript oder Vorlage
Erstellen Sie schnell überzeugende Inhalte, indem Sie HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzen, die Ihren eingegebenen Text in ein poliertes Video für Ihre Geschäftsabläufe verwandelt.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Erhöhen Sie Ihre Präsentationen und Schulungsmaterialien, indem Sie lebensechte "AI-Avatare" einfügen, die Ihre Botschaft klar artikulieren und Ihre Geschäftsvideos dynamischer und nachvollziehbarer machen.
3
Step 3
Anpassen mit Markensteuerung
Sorgen Sie für visuelle Konsistenz in all Ihren Kommunikationsmitteln, indem Sie umfassende "Markensteuerungen (Logo, Farben)" nutzen, um die Identität Ihres Unternehmens nahtlos in jedes Video zu integrieren.
4
Step 4
Verteilen und Verwalten von Videos
Teilen Sie Ihre fertigen Videos nahtlos über Plattformen hinweg und speichern, organisieren und verfolgen Sie alle Ihre Assets effizient mit robusten "Videomanagement"-Funktionen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beeindruckende Kundenerfolgsgeschichten produzieren

Erstellen Sie überzeugende Videotestimonials und Erfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und potenziellen Kunden den Wert zu demonstrieren, was Verkaufs- und Marketingbemühungen unterstützt.

Häufig Gestellte Fragen

Wie optimiert HeyGen die Arbeitsabläufe bei der Erstellung von Geschäftsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videoersteller, der den Videoerstellungsprozess für Unternehmen automatisiert, indem er Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und Voiceovers verwandelt. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Videoproduktion zu optimieren und die interne Kommunikation effizient zu verbessern.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Aufrechterhaltung der Markenbeständigkeit?

HeyGen bietet robuste Markensteuerungsfunktionen, die eine konsistente Verwendung von Logos und Farben in all Ihren Videoinhalten ermöglichen. Es unterstützt auch die Echtzeit-Zusammenarbeit und bietet LMS-Integration für nahtlose Bereitstellung und Verwaltung von Schulungsvideos.

Kann HeyGen bei der Erstellung vielfältiger Videoinhalte über Standardformate hinaus helfen?

Ja, HeyGens AI-Bearbeitungstools und Drag-and-Drop-Editor ermöglichen die Erstellung vielfältiger Inhalte, einschließlich Marketingvideos, Schulungsvideos und animierter Videos. Benutzer können professionell gestaltete Videovorlagen nutzen, um schnell ansprechende visuelle Inhalte zu produzieren.

Welche erweiterten Funktionen bietet HeyGen für globale Reichweite und Zugänglichkeit?

HeyGens realistische AI-Avatare können Nachrichten mit ausdrucksstarken Voiceovers liefern, die durch AI-Text-zu-Sprache in über 140 Sprachen generiert werden. Dies verbessert das Engagement und die Zugänglichkeit erheblich, sodass Ihre Videos bei einem globalen Publikum Anklang finden, unterstützt durch AI-Untertitel.

