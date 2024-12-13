Ein 60-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Mitarbeiter, das sie in die lebendige Unternehmenskultur und die Kernwerte einführt. Der visuelle Stil sollte warm und professionell sein, mit diversen AI-Avataren, die freundliche Einführungen geben, ergänzt durch eine ansprechende und klare AI-Sprachausgabe. Dieses Video nutzt HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung, um einen persönlichen, aber skalierbaren ersten Eindruck für jeden neuen Mitarbeiter zu schaffen, der das Onboarding-Erlebnis von Anfang an unvergesslich macht.

