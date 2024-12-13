Business-Onboarding-Videoersteller für nahtlose Neueinstellungen
Binden Sie neue Mitarbeiter von Anfang an ein. Erstellen Sie sofort professionelle Voiceovers, um Ihre Schulungsvideos klar und wirkungsvoll zu gestalten.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial-Video für neue Kunden, das sie durch die wesentlichen Funktionen eines SaaS-Produkts führt. Der visuelle Stil sollte klar und direkt sein, mit deutlichen visuellen Darstellungen der Funktionalität, verstärkt durch informative Untertitel, um die wichtigsten Schritte zu verdeutlichen. Dieses Kunden-Onboarding-Video nutzt HeyGens Untertitel und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ein zugängliches und effektives Lernerlebnis zu gewährleisten, das klare visuelle Darstellungen für ein sofortiges Verständnis bietet.
Entwickeln Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Einführungsvideo für ein HR-Trainingsmodul, das sich an HR-Manager und Kleinunternehmer richtet, die Onboarding-Videos ohne umfangreiche Designkenntnisse erstellen müssen. Die Ästhetik sollte hell und ermutigend sein, mit professionellen Vorlagen und einer freundlichen, optimistischen AI-Sprachausgabe. Dieses Video zeigt, wie einfach es ist, Onboarding-Videos mit HeyGens Vorlagen & Szenen und Text-zu-Video aus Skripten zu erstellen, und beweist, dass keine Design- oder Technikkenntnisse erforderlich sind, um qualitativ hochwertige Schulungsmaterialien zu produzieren.
Stellen Sie sich ein dynamisches 90-sekündiges Video vor, das wichtige Unternehmensrichtlinien in einem ansprechenden und zugänglichen Format für alle aktuellen und zukünftigen Mitarbeiter präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und professionell sein, mit einer Mischung aus Szenen und einer autoritativen, aber zugänglichen AI-Sprachausgabe, mit strategischer Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Darstellungen. Dieses Video verwandelt traditionell trockene Richtliniendokumente in überzeugende Video-Onboarding-Erlebnisse, die dank HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis leicht über verschiedene Plattformen geteilt werden können, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten und die Benutzerbindung zu erhöhen.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Optimieren Sie die Erstellung von Onboarding-Inhalten.
Entwickeln Sie schnell umfassende Onboarding-Videos und Schulungsmodule, um neue Mitarbeiter effizient auszustatten.
Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und -erhaltung.
Bieten Sie fesselnde Onboarding-Erlebnisse, die neue Mitarbeiter einbinden und die langfristige Bindung verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Business-Onboarding-Videos vereinfachen?
HeyGen nutzt seine generative AI-Plattform, um Unternehmen zu befähigen, professionelle Onboarding-Videos mühelos zu erstellen, selbst ohne Design- oder Technikkenntnisse. Verwenden Sie gebrauchsfertige Vorlagen und AI-Avatare, um schnell ansprechende Inhalte für neue Mitarbeiter zu produzieren.
Kann HeyGen helfen, ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu erstellen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische und interaktive Videos zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur und -richtlinien effektiv kommunizieren. Sie können Inhalte mit AI-Voiceovers und klaren visuellen Darstellungen personalisieren, um neuen Mitarbeitern ein einladendes und informatives Erlebnis zu bieten.
Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für die Produktion von Onboarding-Videos?
HeyGen rationalisiert den gesamten Produktionsprozess von Onboarding-Videos, sodass Organisationen kosteneffektiv skalieren und ihre Schulungen standardisieren können. Diese generative AI-Plattform reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die Videoerstellung erforderlich sind, und sorgt für Konsistenz bei allen neuen Mitarbeitern.
Bietet HeyGen AI-Voiceovers und mehrsprachige Fähigkeiten für Schulungsvideos?
Ja, HeyGen bietet leistungsstarke AI-Voiceovers, mit denen Sie natürlich klingende Erzählungen in verschiedenen Sprachen für Ihre Schulungs- und Tutorial-Videos erstellen können. Darüber hinaus können Sie leicht Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit zu verbessern und ein breiteres, mehrsprachiges Publikum zu erreichen.