Business-Onboarding-Videoersteller für nahtlose Neueinstellungen

Binden Sie neue Mitarbeiter von Anfang an ein. Erstellen Sie sofort professionelle Voiceovers, um Ihre Schulungsvideos klar und wirkungsvoll zu gestalten.

Ein 60-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Mitarbeiter, das sie in die lebendige Unternehmenskultur und die Kernwerte einführt. Der visuelle Stil sollte warm und professionell sein, mit diversen AI-Avataren, die freundliche Einführungen geben, ergänzt durch eine ansprechende und klare AI-Sprachausgabe. Dieses Video nutzt HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung, um einen persönlichen, aber skalierbaren ersten Eindruck für jeden neuen Mitarbeiter zu schaffen, der das Onboarding-Erlebnis von Anfang an unvergesslich macht.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial-Video für neue Kunden, das sie durch die wesentlichen Funktionen eines SaaS-Produkts führt. Der visuelle Stil sollte klar und direkt sein, mit deutlichen visuellen Darstellungen der Funktionalität, verstärkt durch informative Untertitel, um die wichtigsten Schritte zu verdeutlichen. Dieses Kunden-Onboarding-Video nutzt HeyGens Untertitel und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ein zugängliches und effektives Lernerlebnis zu gewährleisten, das klare visuelle Darstellungen für ein sofortiges Verständnis bietet.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Einführungsvideo für ein HR-Trainingsmodul, das sich an HR-Manager und Kleinunternehmer richtet, die Onboarding-Videos ohne umfangreiche Designkenntnisse erstellen müssen. Die Ästhetik sollte hell und ermutigend sein, mit professionellen Vorlagen und einer freundlichen, optimistischen AI-Sprachausgabe. Dieses Video zeigt, wie einfach es ist, Onboarding-Videos mit HeyGens Vorlagen & Szenen und Text-zu-Video aus Skripten zu erstellen, und beweist, dass keine Design- oder Technikkenntnisse erforderlich sind, um qualitativ hochwertige Schulungsmaterialien zu produzieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein dynamisches 90-sekündiges Video vor, das wichtige Unternehmensrichtlinien in einem ansprechenden und zugänglichen Format für alle aktuellen und zukünftigen Mitarbeiter präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und professionell sein, mit einer Mischung aus Szenen und einer autoritativen, aber zugänglichen AI-Sprachausgabe, mit strategischer Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Darstellungen. Dieses Video verwandelt traditionell trockene Richtliniendokumente in überzeugende Video-Onboarding-Erlebnisse, die dank HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis leicht über verschiedene Plattformen geteilt werden können, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten und die Benutzerbindung zu erhöhen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Business-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit klaren visuellen Darstellungen und AI-Funktionen, um neue Mitarbeiter von Anfang an willkommen zu heißen und zu informieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit einer professionell gestalteten Vorlage oder erstellen Sie von Grund auf, um den Inhalt Ihrer Onboarding-Videos zu skizzieren. Dies vereinfacht den Prozess der Erstellung überzeugender Einführungsvideos.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Passen Sie Ihr Video mit relevanten Informationen und Elementen der Unternehmenskultur an. Integrieren Sie Ihr Logo, Farben und spezifische Details mit den Branding-Kontrollen, um sich an die Identität Ihres Unternehmens anzupassen.
3
Step 3
Erstellen Sie AI-Voiceovers
Erwecken Sie Ihr Skript mit hochwertigen AI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen zum Leben, um klare visuelle Darstellungen und konsistente Botschaften für alle neuen Mitarbeiter zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Business-Onboarding-Video und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihr Video problemlos über alle relevanten Plattformen, um neue Mitarbeiter effektiv einzubinden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erklären Sie komplexe Informationen mit Leichtigkeit

Erstellen Sie klare und prägnante Videoerklärungen für komplexe Unternehmensrichtlinien, Prozesse und Produktinformationen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Business-Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen nutzt seine generative AI-Plattform, um Unternehmen zu befähigen, professionelle Onboarding-Videos mühelos zu erstellen, selbst ohne Design- oder Technikkenntnisse. Verwenden Sie gebrauchsfertige Vorlagen und AI-Avatare, um schnell ansprechende Inhalte für neue Mitarbeiter zu produzieren.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu erstellen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische und interaktive Videos zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur und -richtlinien effektiv kommunizieren. Sie können Inhalte mit AI-Voiceovers und klaren visuellen Darstellungen personalisieren, um neuen Mitarbeitern ein einladendes und informatives Erlebnis zu bieten.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für die Produktion von Onboarding-Videos?

HeyGen rationalisiert den gesamten Produktionsprozess von Onboarding-Videos, sodass Organisationen kosteneffektiv skalieren und ihre Schulungen standardisieren können. Diese generative AI-Plattform reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die Videoerstellung erforderlich sind, und sorgt für Konsistenz bei allen neuen Mitarbeitern.

Bietet HeyGen AI-Voiceovers und mehrsprachige Fähigkeiten für Schulungsvideos?

Ja, HeyGen bietet leistungsstarke AI-Voiceovers, mit denen Sie natürlich klingende Erzählungen in verschiedenen Sprachen für Ihre Schulungs- und Tutorial-Videos erstellen können. Darüber hinaus können Sie leicht Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit zu verbessern und ein breiteres, mehrsprachiges Publikum zu erreichen.

