Onboarding-Video-Generator: Vereinfachen Sie das Training mit AI
Erstellen Sie schnell professionelle Onboarding-Videos mit anpassbaren Vorlagen, um die Mitarbeiterbindung zu steigern und die Schulungszeit zu verkürzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich vor, Sie optimieren die interne Kommunikation mit einem 60-sekündigen Videodokumentationsstück für Ihr Ingenieurteam, das die technischen Aspekte eines neuen Software-Updates erklärt. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell ein visuell ansprechendes und informatives Video zusammenzustellen, komplett mit klarer, fröhlicher Hintergrundmusik und deutlichen Untertiteln, um das Verständnis für technische Benutzer zu verbessern, die Prozessänderungen durch überzeugende Videovorlagen überprüfen.
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo für Produktmanager, das die Nutzung einer komplexen Funktion mit vollständigen Anpassungsoptionen veranschaulicht. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die autoritative, aber freundliche Erzählung zu liefern, unterstützt durch die integrierte Sprachgenerierung (als AI-Sprachgenerator fungierend), und bieten Sie detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen und einen anspruchsvollen visuellen Stil, der für tiefgehende Einblicke in Produktfunktionen maßgeschneidert ist.
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo für ein Marketingteam, das den neuen Business-Onboarding-Video-Generator potenziellen Kunden vorstellt und betont, wie HeyGens integrierte Medienbibliothek/Stock-Unterstützung den kreativen Prozess vereinfacht. Das Video sollte einen professionellen, ansprechenden visuellen Stil haben, verschiedene implizite Videobearbeitungswerkzeuge zur Verfeinerung nutzen und als hochauflösende MP4-Datei exportiert werden, die sich für eine breite Verteilung eignet und externe Interessenten für maximale Wirkung anspricht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Beschleunigen Sie die Erstellung von Schulungsinhalten für Mitarbeiter.
Entwickeln Sie schnell umfassende Schulungsmodule und Dokumentationsvideos, um konsistente und skalierbare Lernerfahrungen für alle neuen Mitarbeiter zu gewährleisten.
Verbessern Sie das Onboarding-Engagement.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Onboarding-Videos zu produzieren, die neue Mitarbeiter fesseln, das Wissen verbessern und die frühe Fluktuation reduzieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos?
HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Erstellung ansprechender Onboarding-Videos vereinfacht. Durch die Nutzung von Text-zu-Video-Funktionen und vielfältigen AI-Avataren ermöglicht HeyGen die schnelle Produktion professioneller Videodokumentationen für neue Mitarbeiter, selbst ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse.
Kann HeyGen eine vollständige Anpassung bieten, um sich an das Branding meines Unternehmens anzupassen?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos konsequent die Unternehmenskultur und das Branding widerspiegeln. Sie können spezielle Branding-Kontrollen für Logos und Farbpaletten nutzen, auf eine umfangreiche Medienbibliothek für lizenzfreie Inhalte zugreifen und umfassende Videobearbeitungswerkzeuge verwenden, um jedes visuelle Detail anzupassen.
Welche technischen Ausgabe- und Freigabemöglichkeiten unterstützt HeyGen?
HeyGen unterstützt den Export Ihrer erstellten Videos als hochauflösende MP4-Dateien, die eine professionelle Qualität für kommerzielle Zwecke gewährleisten. Darüber hinaus können Sie Ihre generierten Inhalte einfach mit einem einfachen Link teilen und von Funktionen wie synchronisiertem Audio und einem AI-Untertitel-Generator für verbesserte Zugänglichkeit profitieren.
Bietet HeyGen verschiedene Videovorlagen und AI-Tools für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse?
Ja, HeyGen bietet eine breite Palette von Videovorlagen und leistungsstarken AI-Tools, einschließlich eines AI-Sprachgenerators und AI-Avataren, die auf unterschiedliche Inhaltsanforderungen zugeschnitten sind. Egal, ob Sie Erklärvideos, Schulungsvideos oder Inhalte für soziale Medien erstellen, die Plattform von HeyGen bietet die kreativen Ressourcen, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.