Erstellen Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, das die einfachen Schritte zur Sicherung eines Geschäftskredits veranschaulicht. Verwenden Sie dabei einen klaren, freundlichen visuellen Stil mit einer ermutigenden Stimme. Dieses Video sollte die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um die Informationen ansprechend zu präsentieren und komplexe finanzielle Konzepte in eine leicht verständliche Erzählung zu vereinfachen.

