Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Praktikanten, das sich auf die ersten Phasen der Praktikumseinführung konzentriert. Dieses Video sollte einladend, informativ und leicht energetisch sein, indem es Text-zu-Video aus Skripten und zuverlässige Sprachausgabenerstellung verwendet, um eine freundliche AI-Sprachausgabe und klare Artikulation zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich eine prägnante 45-sekündige technische Übersicht für IT-Administratoren vor, die Videoplattformen evaluieren und die LMS-Integrationsfähigkeiten von HeyGen präsentieren. Das Video sollte direkt und prägnant sein und technische Demonstrationen enthalten, wobei Untertitel und vorgefertigte Vorlagen & Szenen für eine autoritative AI-Sprachausgabe mit klarem Bildschirmtext genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 1-minütiges 30-sekündiges Rekrutierungsvideo für Marketingteams, um Top-Talente anzuziehen, indem Sie die Kraft der Branding-Kontrollen betonen, um konsistente, hochwertige Inhalte zu erstellen. Dieses polierte, unternehmensgerechte und markenkonsistente Video wird effektiv verschiedene Vorlagen & Szenen sowie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, begleitet von einer dynamischen AI-Sprachausgabe und subtiler Hintergrundmusik.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Ihr Generator für Geschäftspraktikum-Schulungsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, professionelle Schulungsvideos für Ihre Praktikanten in nur vier einfachen Schritten. Nutzen Sie AI, um Ihren Praktikumseinführungsprozess zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Schreiben oder fügen Sie Ihre Schulungsinhalte ein. Unser Generator nutzt Text-zu-Video aus Skripten, um Ihren Text sofort in ein dynamisches Video zu verwandeln, was Ihnen Zeit und Mühe spart.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Diese digitalen Präsentatoren werden Ihre Botschaft zur Praktikumsschulung professionell übermitteln und das Engagement steigern.
3
Step 3
Anwenden von Branding-Kontrollen
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an. Integrieren Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens, um eine konsistente Markenidentität in allen Praktikumsmaterialien zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren und exportieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo mit Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis. Es ist bereit für die nahtlose Freigabe auf Ihrem LMS oder internen Plattformen für Ihre Praktikanten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie neue Praktikanten

Entwickeln Sie inspirierende AI-Videos, die neue Praktikanten willkommen heißen, Unternehmenswerte artikulieren und von Anfang an ein starkes Gefühl der Zielstrebigkeit fördern.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Schulungsvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Generator, der Text-zu-Video aus Skripten umwandelt, um hochwertige Schulungsvideos zu produzieren. Nutzer können AI-Avatare und AI-Sprachausgaben nutzen, um ansprechende Videoinhalte effizient zu erstellen.

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme für die Praktikumseinführung integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt die Integration in LMS, was es ideal für die Vereinfachung der Praktikumseinführung und anderer Unternehmensschulungsvideos macht. Dies ermöglicht es Unternehmen, die AI-gestützte Videoproduktion einfach innerhalb ihrer bestehenden Bildungsrahmenwerke einzusetzen und zu verfolgen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um Videopersonalisierung und Zugänglichkeit zu gewährleisten?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen zur Anpassung der visuellen Darstellung und beinhaltet automatische Untertitel für die Zugänglichkeit. Die benutzerfreundliche Oberfläche in Kombination mit professionellen Vorlagen sorgt für eine nahtlose AI-gestützte Videoproduktion, die mit spezifischen Markenrichtlinien übereinstimmt.

Wie unterstützt HeyGen über Text-zu-Video hinaus die vielfältige Inhaltserstellung für Unternehmen?

HeyGen erweitert sich über die direkte Text-zu-Video-Umwandlung aus Skripten hinaus mit robusten Bildschirmaufnahmefähigkeiten, was es zu einem vielseitigen Generator für Geschäftspraktikum-Schulungsvideos macht. Dies ermöglicht die einfache Erstellung verschiedener Schulungs- und Rekrutierungsvideos.

