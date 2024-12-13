Business Intelligence Video Maker für datengetriebene Videos

Verwandeln Sie Ihre Datenanalysen sofort in überzeugende, datengetriebene Videos mit der leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video für Marketingteams, das zeigt, wie Business-Intelligence-Einblicke erfolgreiche Kampagnen vorantreiben. Der visuelle Stil sollte elegant und datenreich sein, mit animierten Diagrammen und einer lebhaften, professionellen Stimme, die HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt, um schnell wichtige Erkenntnisse zu synthetisieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Produktlaunch-Video für Kleinunternehmer, das ein neues Angebot mit einem freundlichen AI-Avatar als Hauptmoderator präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und einladend sein, wobei HeyGens AI-Avatare und kreative Vorlagen & Szenen für eine polierte, ansprechende Präsentation genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Video für die interne Kommunikation, das sich an HR-Abteilungen richtet und eine neue Mitarbeiterleistung erklärt. Das Video sollte einen informativen und professionellen visuellen Stil haben, mit einer ruhigen, klaren Stimme und deutlich angezeigten Untertiteln, um die Zugänglichkeit zu verbessern, und dabei Stock-Material aus HeyGens Medienbibliothek für relevante visuelle Inhalte einbeziehen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine lebendige 15-Sekunden-Social-Media-Anzeige für Social-Media-Manager, die ein zeitlich begrenztes Angebot bewirbt. Dieses Video erfordert eine schnelle, auffällige visuelle Ästhetik mit energetischer Hintergrundmusik, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Fähigkeit zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporten, wobei die Kernbotschaft direkt aus einem Text-zu-Video-Skript abgeleitet wird.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr AI-gestützter Business Intelligence Video Maker

Verwandeln Sie komplexe Daten in ansprechende, professionelle Videos für Berichte, Schulungen und Marketing, alles innerhalb einer intuitiven AI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihre Vorgabe
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Business-Intelligence-Daten oder eines klaren Skripts. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre Informationen in eine dynamische Videogeschichte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Moderatoren
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und kreativen Vorlagen. Wählen Sie den perfekten digitalen Moderator und den visuellen Stil, um Ihre Datenanalysen effektiv zu kommunizieren.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Verfeinern
Passen Sie Ihr Video mit den Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben. Nutzen Sie leistungsstarke Videobearbeitungswerkzeuge, um Animationen, Voiceovers hinzuzufügen und Audio zu synchronisieren, für ein poliertes Ergebnis.
4
Step 4
Generieren und Teilen Sie Ihr Video
Produzieren Sie Ihr fertiges Video und exportieren Sie es als hochauflösende MP4-Datei. Teilen Sie Ihr datengetriebenes Video auf allen Plattformen, um Ihr Publikum mit überzeugenden visuellen Inhalten zu informieren, zu schulen oder zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie Marketingkampagnen mit datengetriebenen Videos

.

Erstellen Sie schnell leistungsstarke Videoanzeigen, die BI-Einblicke nutzen, um gezielte und effektive Marketingkampagnen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion für kreative Projekte?

HeyGen ist ein intuitiver AI-Video-Maker, der kreative Ideen in beeindruckende Videos verwandelt. Unsere AI-gestützte Plattform ermöglicht es Nutzern, Videos aus Textvorgaben zu erstellen, indem AI-Avatare und Animationen genutzt werden, um ihre Vision mühelos zum Leben zu erwecken.

Kann ich mit HeyGen dynamische Videos nur aus Text erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung von prompt-nativen Videos, sodass Sie Textvorgaben in hochwertige Videos umwandeln können. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren und Stimmen wählen, um Ihr Skript zu präsentieren, was die Videoproduktion effizient und ansprechend macht.

Welche kreativen Kontrollmöglichkeiten bietet HeyGen für markenkonforme Videoproduktionen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr AI-generiertes Video mit Ihrem Logo, Ihren Farben und spezifischen visuellen Elementen anpassen können. Dies stellt sicher, dass Ihre Marketingvideos und internen Kommunikationen stets Ihre Markenidentität widerspiegeln.

Wie kann HeyGen meine Videos mit wirkungsvollen visuellen Effekten und Animationen aufwerten?

HeyGens kreative Engine ermöglicht es Ihnen, filmische visuelle Effekte hinzuzufügen und originelle Animationen zu erstellen, um Ihre Videos zu verbessern. Sie können problemlos Stock-Medien integrieren und leistungsstarke Videobearbeitungswerkzeuge nutzen, um Ihre Inhalte wirklich hervorzuheben und Ihr Publikum zu fesseln.

