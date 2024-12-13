Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingteams richtet und zeigt, wie ein AI-Video-Generator die Inhaltserstellung vereinfachen kann. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit professionellen AI-Avataren, die komplexe Marketingstrategien in einem fesselnden, selbstbewussten Ton erklären, unterstützt durch nahtlose Voiceover-Generierung, um die wichtigsten Botschaften klar zu vermitteln.

Video Generieren