Business Forecast Video Maker: Erstellen Sie professionelle Berichte

Erstellen Sie mühelos professionelle Geschäftsvorhersagevideos. Nutzen Sie atemberaubende Vorlagen und AI-gestützte Voiceover-Generierung für klare, wirkungsvolle Berichte.

Erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video, das die positive Geschäftsentwicklung Ihres Unternehmens für das kommende Quartal präsentiert und sich an Kleinunternehmer richtet. Der visuelle Stil sollte optimistisch und professionell sein, mit lebendigen Infografikelementen und einem selbstbewussten Audiotrack, der leicht durch die Nutzung von HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen zu realisieren ist.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Erklärvideo, das komplexe Markttrends und Zukunftsprognosen für Marketingfachleute verständlich macht. Dieses Prognosevideo sollte einen modernen, datengetriebenen visuellen Ansatz mit dynamischen Animationen verfolgen und von einem freundlichen AI-Avatar erzählt werden, um Klarheit und Engagement durch HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-Marketing-Promo für Verkaufsteams, das eine vielversprechende neue Marktchance und einen optimistischen Verkaufsblick hervorhebt. Das Video benötigt einen markenorientierten visuellen Stil mit inspirierender Musik und schnellen Schnitten, effektiv erstellt mit HeyGens reichhaltiger Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um perfekte Visuals zu finden und Text-zu-Video vom Skript zu nutzen, um die Inhaltserstellung zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein klares und beruhigendes 50-Sekunden-Video, das die vierteljährlichen Finanzprognosen und Abteilungsziele für Projektmanager und Abteilungsleiter zusammenfasst. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und geschäftlich sein und eine professionelle AI-Sprachausgabe mit On-Screen-Text enthalten, mühelos gemacht durch HeyGens robuste Untertitel-/Caption-Funktion, um das Verständnis zu verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Business Forecast Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Geschäftsvorhersagevideos mit AI-gestützten Tools, die komplexe Daten in klare, professionelle Erzählungen für jedes Publikum verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie neu
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe professioneller "Vorlagen & Szenen" wählen, die für verschiedene Geschäftsanforderungen entwickelt wurden, oder importieren Sie Ihr Skript, um Videoinhalte zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Vorhersagedaten und Erzählung hinzu
Integrieren Sie mühelos Ihre spezifischen Geschäftsvorhersagedaten, Diagramme und wichtige Erkenntnisse. Verwenden Sie die Funktion "Text-zu-Video vom Skript", um Ihre Prognosen zu artikulieren.
3
Step 3
Wenden Sie AI-Präsentation und Branding an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" wählen, um Ihre Vorhersage zu präsentieren und eine dynamische und ansprechende Darstellung zu gewährleisten. Passen Sie es mit der visuellen Identität Ihrer Marke an.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Vorhersage
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen. Laden Sie Ihr poliertes Geschäftsvorhersagevideo einfach herunter und verteilen Sie es an Stakeholder oder auf sozialen Medienplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie interne Strategie & Schulung

.

Nutzen Sie AI-Videos, um Geschäftsvorhersagen und strategische Pläne klar zu kommunizieren, und steigern Sie das Verständnis und Engagement des Teams in Schulungssitzungen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Geschäftsvorhersagevideos verbessern?

HeyGen verwandelt Ihre Geschäftsvorhersagevideos in fesselnde Präsentationen mit AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen. Erstellen Sie mühelos professionelle Vorhersagevideos, die Ihre Erkenntnisse klar an jedes Publikum kommunizieren, mit unserem Online-Video-Editor.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Online-Video-Editor?

HeyGen ist ein AI-gestützter Online-Video-Editor, der auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist und es jedem ermöglicht, hochwertige Videos ohne umfangreiche Bearbeitungskenntnisse zu erstellen. Sein Drag-and-Drop-Editor und die umfangreiche Medienbibliothek vereinfachen die Videoproduktion und -anpassung.

Kann ich mit HeyGen Erklärvideos aus einem Skript erstellen?

Absolut! HeyGen bietet robuste Text-zu-Sprache-Funktionen, mit denen Sie hochwertige Erklärvideos direkt aus Ihrem Skript erstellen können. Dieser optimierte Prozess macht die Videoproduktion effizient und professionell, ohne dass komplexe Videobearbeitung erforderlich ist.

Bietet HeyGen anpassbare Videovorlagen für Marketing-Promos?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller Videovorlagen, die vollständig an Ihre Markenanforderungen anpassbar sind. Sie können mühelos wirkungsvolle Marketing-Promos und andere Videoinhalte mit Ihrem Logo und Ihren Markenfarben erstellen, indem Sie unsere AI-gestützten Tools nutzen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo