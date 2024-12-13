Business-Dokument-Videoersteller: Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe

Erstellen Sie mühelos professionelle Videodokumentationen und Anleitungen mit der leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion von HeyGen.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie man komplexe schriftliche Verfahren in ansprechende visuelle Inhalte verwandelt. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit einer freundlichen, klaren Stimme haben und die effiziente Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen hervorheben, um beeindruckende Anleitungen zu erstellen, die das Onboarding vereinfachen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Unternehmenskommunikationsstück für Teamleiter und Unternehmensausbilder, das die mühelose Umwandlung eines Geschäftsdokuments in ein informatives Video zeigt. Dieses Video sollte eine moderne, einladende visuelle Ästhetik mit einem lebhaften Soundtrack aufweisen und die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen betonen, um die Videodokumentation und interne Schulungen zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketing- oder Verkaufsvideo, das sich an Marketingfachleute und Vertriebsmitarbeiter richtet und zeigt, wie man schnell überzeugende Videoanzeigen erstellt. Verwenden Sie einen eleganten, überzeugenden visuellen Stil mit einem selbstbewussten AI-Avatar, der die Botschaft übermittelt, und nutzen Sie die AI-Avatare von HeyGen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um wirkungsvolle Videoinhalte für die Arbeit zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für Betriebsleiter und L&D-Spezialisten, das die schnelle Erstellung von Standardarbeitsanweisungen (SOPs) mit AI detailliert beschreibt. Das Video sollte eine detaillierte, schrittweise visuelle Präsentation mit klaren, leicht verständlichen Bildern und prominenten Untertiteln haben, um die anpassbaren Vorlagen und Untertitel-/Caption-Funktionen von HeyGen hervorzuheben, die SOPs mit AI für ein besseres Verständnis verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Business-Dokument-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Geschäftsdokumente mühelos in ansprechende Videos mit unserer AI-gestützten Plattform. Erstellen Sie beeindruckende Anleitungen und SOPs in Minuten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Dokument oder Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie den Text Ihres Geschäftsdokuments oder Skripts direkt in HeyGen einfügen. Unsere AI-gestützte Videoproduktionsplattform analysiert sofort Ihre Inhalte und bereitet sie für die Umwandlung in ein Video vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Stimme
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihre Informationen zu präsentieren. Fügen Sie Tiefe mit einer AI-generierten Sprachübertragung in verschiedenen Tönen und Sprachen hinzu oder nehmen Sie Ihre eigene auf.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Medien
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Szenen anzuordnen und visuelle Akzente zu setzen. Integrieren Sie Ihre Markenelemente und Stock-Medien aus unserer Bibliothek, um das Erscheinungsbild Ihres Videos zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Videos
Sobald Sie zufrieden sind, klicken Sie einfach, um Ihr professionelles Video in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren. Erstellen Sie mühelos beeindruckende Anleitungen und Videodokumentationen, die bereit sind, mit Ihrem Team oder Ihren Kunden geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Geschäftsprozesse

Verwandeln Sie komplexe Geschäftsdokumente und SOPs in leicht verständliche und klare Videoerklärungen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die kreative Videoproduktion für Unternehmen?

HeyGen ist eine generative AI-Plattform, die die kreative Videoproduktion für die Arbeit vereinfacht und es den Nutzern ermöglicht, mühelos beeindruckende Anleitungen und mehr zu erstellen. Die AI-gestützten Videoproduktionsfähigkeiten, einschließlich AI-Avatare und AI-generierter Sprachübertragungen, verwandeln Skripte in ansprechende Videodokumentationen.

Kann ich mit HeyGen einfach professionelle Videos mit AI-Avataren erstellen?

Ja, HeyGen macht es einfach, professionelle Videos mit lebensechten AI-Avataren zu erstellen. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen ermöglichen es jedem, ein Business-Dokument-Videoersteller zu werden, ohne fortgeschrittene Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen als Business-Dokument-Videoersteller?

Als führender Business-Dokument-Videoersteller ermöglicht HeyGen die Umwandlung statischer Dokumente in dynamische Videodokumentationen. Diese generative AI-Plattform ist ideal für die Erstellung von SOPs mit AI, um Klarheit und Engagement für interne Schulungen oder externe Kommunikation zu verbessern. Teams können auch nahtlos an Projekten zusammenarbeiten.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung von Videoinhalten über die AI-Generierung hinaus?

Absolut. HeyGen ist ein umfassender Videoeditor, der es Nutzern ermöglicht, ihre Inhalte mit Stock-Medien zu bereichern, Bildschirmfreigaben aufzuzeichnen und einen Teleprompter für eine fehlerfreie Präsentation zu nutzen. Diese Funktionen ergänzen die AI-gestützte Videoproduktion, um polierte, professionelle Ergebnisse zu erzielen.

