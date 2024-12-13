Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie man komplexe schriftliche Verfahren in ansprechende visuelle Inhalte verwandelt. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit einer freundlichen, klaren Stimme haben und die effiziente Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen hervorheben, um beeindruckende Anleitungen zu erstellen, die das Onboarding vereinfachen.

Video Generieren