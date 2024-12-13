Erstellen Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das eine neue unternehmensweite organisatorische Veränderung erklärt. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit animierten Infografiken und einem beruhigenden, klaren Audioton, um Stabilität zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren und eine konsistente und zugängliche Botschaft im gesamten Unternehmen sicherzustellen.

