HeyGen nutzt fortschrittliches Text-to-Video aus Skript und lebensechte AI-Avatare, um polierte Videoinhalte zu produzieren, komplett mit automatischen Untertiteln und Größenanpassung des Seitenverhältnisses. Dies stellt sicher, dass Ihre datengestützten Erkenntnisse und kritischen Botschaften mit Klarheit und Wirkung über alle relevanten Plattformen hinweg für ein effektives organisatorisches Change Management vermittelt werden.