Business Case Video Maker: Erstellen Sie wirkungsvolle Videos

Erstellen Sie überzeugende Business-Case-Videos, die überzeugen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript optimiert Ihren Arbeitsablauf.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Marketingvideo für potenzielle Kunden in sozialen Medien, das eine neue Produktfunktion mit einem starken Handlungsaufruf präsentiert. Nutzen Sie lebendige Visuals, mitreißende Hintergrundmusik und eine überzeugende Erzählung, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt wurde, um Konversionen zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 45-Sekunden-Unternehmensupdate für Mitarbeiter und Stakeholder, das über aktuelle Erfolge und zukünftige Ziele informiert. Das Video sollte eine zugängliche, unternehmerische Ästhetik mit gebrandeten Elementen haben und eine freundliche und autoritative Stimme bieten, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um ein Gefühl der Zusammenarbeit zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein klares 50-Sekunden-Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das einen Schritt-für-Schritt-Geschäftsprozess veranschaulicht, mit Schwerpunkt auf Klarheit und Benutzerfreundlichkeit. Verwenden Sie einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit ruhiger Erzählung und nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um den Inhalt effektiv zu strukturieren und ein einfaches Verständnis zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Business Case Video Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell überzeugende Business-Case-Videos, die Ihr Publikum ansprechen und Ergebnisse erzielen, mit unserer intuitiven KI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen und Szenen, um die Erstellung Ihres Business-Case-Videos zu starten, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand für vollständige Anpassung.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihren Inhalt
Verwandeln Sie Ihr Skript sofort in dynamische Videoszenen. Unsere KI generiert intelligent Visuals und passt das Tempo an Ihre Text-zu-Video-Eingabe an.
3
Step 3
Wenden Sie Visuals und Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video mit dem Logo, den Farben und den Schriftarten Ihrer Marke, indem Sie umfassende Branding-Kontrollen nutzen, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Laden Sie Ihr hochwertiges Geschäftsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen und Formaten herunter, um es nahtlos in Präsentationen, auf Websites und in Videomarketingkanälen zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

Entwickeln Sie wirkungsvolle Erfolgsgeschichten von Kunden mit AI-Video, um Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihrer Geschäftslösungen zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Geschäftsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Geschäftsvideos, indem es KI-gestützte Tools nutzt, die es Ihnen ermöglichen, professionelle Videos aus Textskripten in wenigen Minuten zu erstellen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die vielfältigen Vorlagen machen es einfach, hochwertige Videoinhalte ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung zu produzieren und wertvolle Zeit zu sparen.

Kann ich meine Geschäftsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Geschäftsvideos. Sie können Ihre eigenen Medien integrieren, aus einer umfangreichen Stock-Medienbibliothek auswählen und Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden. HeyGens AI-Avatare und vollständig editierbare Vorlagen sorgen dafür, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer kreativen Vision übereinstimmen.

Welche Videoqualität kann ich von HeyGen erwarten?

HeyGen ermöglicht die Erstellung von hochwertigen Videoinhalten, die darauf ausgelegt sind, Ihr Publikum zu fesseln und zu beeindrucken. Mit AI-Avataren, realistischen Sprachübertragungen und automatischen Untertiteln werden Ihre Videos ein poliertes, professionelles Erscheinungsbild haben, das für all Ihre Videomarketing-Bedürfnisse auf verschiedenen Plattformen geeignet ist.

Wie verbessern AI-Avatare das Geschichtenerzählen in Videos bei HeyGen?

HeyGens AI-Avatare verbessern das Geschichtenerzählen in Videos erheblich, indem sie ansprechende, lebensechte Präsentatoren für Ihre Inhalte bereitstellen. In Kombination mit fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Technologie und benutzerdefinierten Sprachübertragungen können diese Avatare klare und überzeugende Botschaften übermitteln, ideal für Erklärvideos, soziale Medien und mehr.

