Generator für Unternehmensankündigungsvideos: Einfach & Wirkungsvoll

Verwandeln Sie Text sofort in fesselnde Videoankündigungen mit unserer Text-zu-Video-Funktion.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo für die Markteinführung eines bahnbrechenden neuen Produkts, das technikaffine potenzielle Kunden anspricht, die nach Innovationen suchen. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, mit fließenden Animationen und einem energiegeladenen Soundtrack, während HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um Marketingtexte schnell in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln, was es zu einem idealen Generator für Unternehmensankündigungsvideos macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 45-sekündiges Ankündigungsvideo, das die Umfirmierung Ihres Unternehmens feiert und darauf abzielt, Mitarbeiter, Partner und bestehende Kunden zu informieren und zu inspirieren. Dieses Video sollte einen professionellen und feierlichen Ton durch elegante visuelle Elemente und eine warme, artikulierte Stimme projizieren, wobei HeyGens leistungsstarke Sprachgenerierung genutzt wird, um klare und konsistente Botschaften in allen Kommunikationsmitteln zu gewährleisten und ein stärkeres Markenimage mit professionell gestalteten Vorlagen aufzubauen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 20-sekündiges Werbevideo, um Branchenprofis zu einem exklusiven Webinar einzuladen, und fangen Sie ihre Aufmerksamkeit mit energiegeladenen visuellen Elementen, fetten Textüberlagerungen und einem klaren Handlungsaufruf ein. Begeistern Sie Ihr Publikum mit einem AI-Avatar als Moderator, der von HeyGens AI-Avataren unterstützt wird, um wichtige Informationen auf überzeugende Weise zu vermitteln und dieses Ankündigungsvideo mit dynamischer Animation und starker Präsenz hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Video, das ein bedeutendes neues Feature-Update für Ihre Software detailliert beschreibt und darauf ausgelegt ist, die Vorteile für aktuelle Benutzer und Support-Teams klar zu kommunizieren. Verwenden Sie einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit Fokus auf Bildschirmaufnahmen und grafischen Überlagerungen, verstärkt durch HeyGens Untertitel, um Zugänglichkeit und Verständnis zu gewährleisten, sodass Benutzer ihre Kenntnisse des Updates über intuitive Videovorlagen leicht anpassen können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Unternehmensankündigungsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Unternehmensankündigungsvideos online und verwandeln Sie Ihre Ideen mit intuitiven Tools und AI-gestützten Funktionen in professionellen Inhalt.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Ankündigungsvideoprojekt, indem Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Vorlagen und Szenen wählen, die zu Ihrer Unternehmensbotschaft passen. Dies bildet die Grundlage für Ihren Inhalt.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihre ausgewählte Vorlage mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor. Fügen Sie einfach Ihre Branding-Kontrollen, Ihr Logo, Ihren Text und Ihre Medien hinzu, um das Video mit der Identität Ihres Unternehmens in Einklang zu bringen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Funktionen
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Ankündigungsvideos, indem Sie leistungsstarke AI-Funktionen nutzen. Erzeugen Sie realistische Sprachübertragungen aus Ihrem Skript mit fortschrittlicher Sprachgenerierung, um Ihre Botschaft klar und ansprechend zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Ankündigungsvideo perfekt ist, sehen Sie sich Ihre Kreation an und exportieren Sie sie dann einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen. Verteilen Sie Ihr professionelles Ankündigungsvideo auf all Ihren gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kunden-Erfolgsankündigungen

.

Erstellen Sie überzeugende AI-Videos, um Erfolgsgeschichten von Kunden zu teilen, Vertrauen aufzubauen und positive Geschäftsergebnisse effektiv zu präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung eines Unternehmensankündigungsvideos vereinfachen?

HeyGen ist ein intuitiver Generator für Ankündigungsvideos, der den Erstellungsprozess vereinfacht. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und professionell gestalteten Vorlagen können Sie schnell hochwertige Marketingvideos für jede Unternehmensaktualisierung produzieren.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Ankündigungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, einschließlich realistischer AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktion, um Ihnen bei der Anpassung Ihrer Ankündigungsvideos zu helfen. Sie können Ihre kreative Kontrolle mit Branding-Optionen, Stock-Footage und verschiedenen Videovorlagen weiter verbessern.

Kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit in Ankündigungsvideos zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Elemente in Ihre Ankündigungsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video das professionelle Image Ihres Unternehmens konsistent widerspiegelt.

Unterstützt HeyGen verschiedene Videovorlagen und Exportoptionen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette von Videovorlagen und ermöglicht flexible Anpassungen, um Ihren spezifischen Ankündigungsbedürfnissen gerecht zu werden. Sie können Ihre Videos problemlos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, sodass sie bereit sind, auf verschiedenen Online-Plattformen geteilt zu werden.

