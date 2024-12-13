Erstellen Sie ein 1-minütiges Einführungsvideo, das die absoluten Grundlagen der Erstellung eines persönlichen Budgets für Studenten und junge Berufstätige demonstriert. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit einfachen animierten Infografiken, in denen ein AI-Avatar jeden Schritt in einem klaren, ermutigenden Ton erklärt, unterstützt von HeyGens Voiceover-Generierung, um perfekte Audioqualität für diesen Budget-Tutorial-Video-Maker zu gewährleisten.

