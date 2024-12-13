Video Maker für Makler für atemberaubende Immobilienvideos

Erstellen Sie scroll-stoppende Immobilienvideos und steigern Sie Anfragen mit unserer intuitiven Plattform und leistungsstarken Branding-Kontrollen.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für Immobilienmakler, das darauf abzielt, atemberaubende Immobilienvideos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, Immobilien mit einladenden, fließenden Übergängen präsentieren und von einer anspruchsvollen Stimme begleitet werden. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um schnell hochwertige Listing-Videos zu erstellen, die bei potenziellen Käufern Anklang finden und jede Immobilienpräsentation erstklassig wirken lassen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-Sekunden-Video für Immobilienmakler, das sich auf den Vertrauensaufbau durch Kunden-Testimonial-Videos konzentriert. Der visuelle Stil sollte authentisch und warm sein, mit professionellen AI-Avataren auf dem Bildschirm, die echte Empfehlungen abgeben, gepaart mit klarer und begeisterter Audio. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um wirkungsvolle Testimonials effizient zu produzieren, Glaubwürdigkeit zu schaffen und Erfolge zu präsentieren, ohne tatsächliche Kundenaufnahmen zu benötigen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Video für Immobilienprofis, die scroll-stoppende Reels für soziale Medien erstellen möchten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und schnelllebig sein, mit auffälligen Textüberlagerungen und beeindruckenden Übergängen, alles untermalt von einer mitreißenden, prägnanten Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um schriftliche Inhalte schnell in visuell beeindruckende Immobilienmarketing-Videos zu verwandeln, perfekt für schnellen Konsum und maximale Interaktion.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-Sekunden-Informationsvideo für Immobilienagenturen, die ihre Markenpräsenz mit hochwertigen Videos verbessern möchten. Dieses Video sollte einen professionellen, polierten visuellen Stil mit eleganten Grafiken aufweisen, um konsistentes Branding zu gewährleisten, unterstützt von einer autoritativen Stimme und klaren "Untertiteln" für Barrierefreiheit. Durch die Nutzung von HeyGens "Voiceover-Generierung" und Untertitel-Tools können Agenturen mühelos Marken-Videos erstellen, die Fachwissen vermitteln und ein breiteres Publikum erreichen, um ihre Marktstellung zu festigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Maker für Makler funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Immobilienvideos mit unserem KI-Videoagenten. Verwandeln Sie Ihre Listings schnell in fesselnde, hochwertige Inhalte.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an Immobilienvideo-Vorlagen wählen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Immobilien oder Dienstleistungen mühelos zu präsentieren.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Medien hoch
Laden Sie einfach Fotos und Videoclips Ihrer Immobilie hoch, damit unsere intuitive Plattform sie nahtlos in Ihre gewählte Vorlage integriert.
3
Step 3
Verfeinern mit KI
Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, um eine dynamische Erzählung zu generieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit unserer flexiblen Option zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass es auf jedem Bildschirm oder jeder sozialen Medienplattform perfekt aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kunden-Testimonial-Videos

Entwickeln Sie überzeugende Kunden-Testimonial-Videos mit KI, um Vertrauen aufzubauen und den Online-Ruf Ihrer Maklerfirma zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Immobilienmarketing-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Immobilienprofis, atemberaubende, hochwertige Videos für das Marketing zu erstellen, ohne filmen zu müssen. Durch die Nutzung der KI-gestützten Videoerstellung können Sie Immobilienfotos oder Skripte in ansprechende Listing-Videos und Marketinginhalte verwandeln, indem Sie anpassbare Videovorlagen und robuste Branding-Kontrollen verwenden.

Was macht HeyGen zu einem benutzerfreundlichen Video-Editor für Immobilienmakler?

HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Video-Maker, der den Erstellungsprozess vereinfacht. Sie können problemlos dynamische Videos aus Text-zu-Video aus Skript generieren, realistische AI-Avatare einbinden und automatische AI-Untertitel hinzufügen, alles für Effizienz und Benutzerfreundlichkeit konzipiert.

Kann HeyGen verschiedene Arten von Immobilienvideos erstellen?

Absolut, HeyGen dient als vielseitiger Video Maker für Makler, der es Ihnen ermöglicht, eine Vielzahl von Immobilienvideos zu produzieren. Von professionellen Listing-Videos und ansprechenden Kunden-Testimonial-Videos bis hin zu Inhalten, die für verschiedene soziale Medien optimiert sind, ist HeyGen Ihr umfassender Online-Video-Maker.

Wie funktioniert die KI-gestützte Videoerstellung in HeyGen für Immobilien?

HeyGens KI-gestützte Videoerstellung nutzt fortschrittliche KI-Videoagenten, um Ihre Immobilienbeschreibungen zum Leben zu erwecken. Das bedeutet, dass Sie professionelle Videos mit natürlicher Voiceover-Generierung, automatischen Untertiteln und vorgefertigten Vorlagen und Szenen erstellen können, alles ohne Filmen.

