Erstellen Sie ein 30-sekündiges Video für Atemübungen zur Entspannung, das für beschäftigte Berufstätige konzipiert ist, mit einem KI-Avatar, der die Zuschauer durch eine schnelle Achtsamkeitspause führt. Nutzen Sie HeyGen's Sprachgenerierung, um eine beruhigende Erzählung über minimalistische, ruhige geometrische Animationen zu liefern, und etablieren Sie so einen leistungsstarken Videomacher für Atemübungen zur täglichen Entspannung.

Video erstellen