Erstellen Sie wirkungsvolle markenkonforme Videos für Ihr Unternehmen mit einem AI-Video-Maker, der robuste Branding-Kontrollen (Logo, Farben) bietet, um Ihre Markenidentität zu perfektionieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein mitreißendes 45-Sekunden-Video im Einklang mit der Marke, das für digitale Vermarkter konzipiert ist, um eine neue Social-Media-Kampagne zu starten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und energiegeladen sein, mit einem AI-Avatar, der die wichtigsten Botschaften mit einer klaren, enthusiastischen Stimme vermittelt. Dieses Video sollte Aufmerksamkeit erregen und die Essenz der Kampagne effektiv vermitteln, indem es HeyGens AI-Avatare für einen personalisierten, aber skalierbaren Ansatz im Videomarketing nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 60-Sekunden-Tutorial-Video, das sich an Content-Ersteller und persönliche Marken richtet, die ihre Videoerstellung für soziale Medien optimieren möchten. Der visuelle Stil sollte hell und informativ sein, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und gut lesbaren Untertiteln für Barrierefreiheit. Stellen Sie sicher, dass das Video vielseitig ist, indem Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um es für verschiedene Plattformen geeignet zu machen und maximale Interaktion zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-Video für Startups und gemeinnützige Organisationen, das sich auf kostengünstiges Videomarketing konzentriert, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Der visuelle Stil sollte authentisch und emotional sein, mit einer kraftvollen Botschaft, die über Text-zu-Video aus dem Skript geliefert wird, verstärkt durch eine reiche Auswahl aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Dieses kurze Stück sollte eine überzeugende Erzählung oder Mission vermitteln und zeigen, wie Premium-Inhalte mit einem Budget erreichbar sind.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Branding Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, markenkonforme Videos, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Ihre Marketingstrategie verbessern, alles unterstützt durch intelligente AI-Automatisierung.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek kostenloser Videovorlagen, die einen einfachen Ausgangspunkt für Ihr Branding-Video bieten. Passen Sie an, um Ihren kreativen Prozess zu beginnen.
2
Step 2
Integrieren Sie Ihre Markenidentität
Integrieren Sie nahtlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten mit umfassenden Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass jedes Bild Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegelt.
3
Step 3
Erstellen Sie überzeugende Inhalte
Nutzen Sie modernste AI-gestützte Funktionen, wie Text-zu-Video aus dem Skript und professionelle Voiceovers, um mühelos ansprechende Inhalte für Ihr Markenvideo zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr markenkonformes Video
Finalisieren Sie Ihr Video, bestätigen Sie, dass es Ihren markenkonformen Standards entspricht, und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Ihre Videomarketing-Kampagnen über Plattformen hinweg.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Authentische Kunden-Testimonial-Videos

Entwickeln Sie kraftvolle Erfolgsgeschichten und Testimonials von Kunden mit AI-Video, bauen Sie Vertrauen auf und zeigen Sie den Wert Ihrer Marke.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, die Markenkonsistenz in all meinen Videos zu wahren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos "markenkonforme Videos" zu erstellen, indem es robuste Branding-Kontrollen bietet. Sie können Ihre spezifischen Logos, Farben und Schriftarten einfach in "Videovorlagen" integrieren, um sicherzustellen, dass jedes Ergebnis perfekt mit Ihrer "Markenidentität" übereinstimmt.

Was macht HeyGen zu einem einfachen AI-Video-Maker für Unternehmen?

HeyGen vereinfacht die "Videoerstellung für Unternehmen" mit seiner intuitiven "Drag-and-Drop-Bearbeitung" und "AI-gestützten Funktionen". Unser "AI-Video-Maker" verwandelt Text in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers, was den Prozess unglaublich effizient und zugänglich macht.

Können HeyGen-Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert werden?

Ja, HeyGen ermöglicht vielseitiges "Videomarketing", indem Sie Ihre Inhalte einfach für verschiedene "Social-Media-Plattformen" optimieren können. Mit Größenanpassung im Seitenverhältnis und automatischen Untertiteln sehen Ihre "markenkonformen Videos" professionell aus und ziehen das Publikum überall an.

Bietet HeyGen Funktionen für eine schnelle und effiziente Videoerstellung?

Absolut, HeyGen ist für die schnelle "Videoerstellung" durch seine "intelligente Automatisierung" und "AI-gestützten Funktionen" konzipiert. Sie können schnell Videos aus Skripten mit der Text-zu-Video-Funktionalität generieren und eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen nutzen, um Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen.

