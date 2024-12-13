Branded Content Video Maker: Erstellen Sie beeindruckende Videos schnell

Produzieren Sie mühelos professionelle Markenvideos, die den Umsatz steigern, dank leistungsstarker Branding-Kontrollen und Anpassungsoptionen.

Stellen Sie sich ein lebendiges 30-Sekunden-Video vor, das zeigt, wie kleine Unternehmen ihr Branding verbessern können. Dieses Video, das sich an Marketingmanager und Kleinunternehmer richtet, sollte einen modernen, klaren visuellen Stil mit einer optimistischen, professionellen Stimme haben und die Einfachheit der Erstellung von Markeninhalten mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion hervorheben, um Ideen schnell in polierte Videos zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video für Social-Media-Marketer und Content-Ersteller, das die Leistungsfähigkeit eines Marketing-Video-Makers für dynamische Werbekampagnen zeigt. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit trendiger Hintergrundmusik und fesselnden visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, die zeigen, wie einfach es ist, Videos für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Export im Seitenverhältnis anzupassen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein elegantes 60-Sekunden-Produkt-Erklärvideo für Unternehmer und Produktmanager, das zeigt, wie die fortschrittliche KI-gestützte Videoproduktion ihren Arbeitsablauf vereinfachen kann. Der visuelle und akustische Stil sollte innovativ und klar sein, mit realistischen KI-Avataren, die die wichtigsten Funktionen präsentieren, und der Generierung von Voiceovers, die präzise, informative Erzählungen bieten, um die Vorteile des Produkts hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein freundliches 20-Sekunden-Werbevideo für E-Commerce-Unternehmen und Online-Kurs-Ersteller, das sich auf die schnelle und wirkungsvolle Videoproduktion für Verkaufs- oder Bildungsinhalte konzentriert. Der visuelle Stil sollte einladend und professionell sein, mit klaren, automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit und der Nutzung verschiedener professioneller Vorlagen und Szenen, um ein poliertes Aussehen zu gewährleisten.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Branded Content Video Maker funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle Markeninhalte mit KI-gestützten Tools, die sicherstellen, dass Ihre Botschaft heraussticht und Ihre Markenidentität stärkt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen auswählen oder von Grund auf mit unserer intuitiven Benutzeroberfläche starten, um Ihre Videoproduktion zu beginnen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Laden Sie einfach das Logo und die bevorzugten Farben Ihrer Marke hoch und wenden Sie sie mit unseren speziellen Branding-Kontrollen an, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
3
Step 3
Wählen Sie Ihre Verbesserungen
Erstellen Sie überzeugende Voiceovers mit KI, fügen Sie Hintergrundmusik aus unserer Medienbibliothek hinzu und erstellen Sie automatisch Untertitel, um Ihre Markenbotschaft zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis und exportieren Sie es in hoher Qualität, bereit für alle Ihre Marketing-Video-Maker-Kanäle.

Anwendungsfälle

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten Ihrer Marke

Entwickeln Sie wirkungsvolle KI-Videos, um den Erfolg Ihrer Kunden hervorzuheben, Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihrer Marke zu verstärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung ansprechender Markeninhalte?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ein führender Hersteller von Markeninhalten zu werden, indem es KI-gestützte Videoproduktion nutzt. Passen Sie Vorlagen einfach an, fügen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben hinzu und erstellen Sie professionelle Videos mit KI-Avataren und Voiceovers, um eine konsistente Markenbotschaft sicherzustellen.

Kann HeyGen den Videoproduktionsprozess mit KI vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion erheblich durch fortschrittliche KI-Funktionen. Unser KI-Video-Maker verwandelt Ihr Skript in ein poliertes Video mit realistischen KI-Avataren und Voiceovers, alles in einem einfachen Drag-and-Drop-Editor.

Wie kann HeyGen meine Marketingvideo-Bemühungen verbessern?

Als führender Marketing-Video-Maker hilft HeyGen Ihnen, den Umsatz und das Engagement über Plattformen hinweg zu steigern. Erstellen und bearbeiten Sie Demo-Videos oder E-Mail-Marketing-Videos mühelos, indem Sie anpassbare Vorlagen, Untertitel und optimale Größenanpassung für jeden Kanal nutzen.

Welche Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um Ihr Video wirklich einzigartig zu machen. Sie können Ihre eigenen Medien hinzufügen, aus einer reichhaltigen Inhaltsbibliothek wählen, Hintergrundmusik einfügen und Branding-Kontrollen wie Logos und spezifische Farben anwenden, um Ihre Vision perfekt zu verwirklichen.

