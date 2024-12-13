Branded Content Video Maker: Erstellen Sie beeindruckende Videos schnell
Produzieren Sie mühelos professionelle Markenvideos, die den Umsatz steigern, dank leistungsstarker Branding-Kontrollen und Anpassungsoptionen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video für Social-Media-Marketer und Content-Ersteller, das die Leistungsfähigkeit eines Marketing-Video-Makers für dynamische Werbekampagnen zeigt. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit trendiger Hintergrundmusik und fesselnden visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, die zeigen, wie einfach es ist, Videos für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Export im Seitenverhältnis anzupassen.
Entwickeln Sie ein elegantes 60-Sekunden-Produkt-Erklärvideo für Unternehmer und Produktmanager, das zeigt, wie die fortschrittliche KI-gestützte Videoproduktion ihren Arbeitsablauf vereinfachen kann. Der visuelle und akustische Stil sollte innovativ und klar sein, mit realistischen KI-Avataren, die die wichtigsten Funktionen präsentieren, und der Generierung von Voiceovers, die präzise, informative Erzählungen bieten, um die Vorteile des Produkts hervorzuheben.
Produzieren Sie ein freundliches 20-Sekunden-Werbevideo für E-Commerce-Unternehmen und Online-Kurs-Ersteller, das sich auf die schnelle und wirkungsvolle Videoproduktion für Verkaufs- oder Bildungsinhalte konzentriert. Der visuelle Stil sollte einladend und professionell sein, mit klaren, automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit und der Nutzung verschiedener professioneller Vorlagen und Szenen, um ein poliertes Aussehen zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Marken-Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen mit KI, um Ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen und den Umsatz zu steigern.
Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Markeninhalte.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos und Clips, um Ihre Markenpräsenz zu verbessern und Ihr Publikum zu begeistern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie hilft HeyGen bei der Erstellung ansprechender Markeninhalte?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ein führender Hersteller von Markeninhalten zu werden, indem es KI-gestützte Videoproduktion nutzt. Passen Sie Vorlagen einfach an, fügen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben hinzu und erstellen Sie professionelle Videos mit KI-Avataren und Voiceovers, um eine konsistente Markenbotschaft sicherzustellen.
Kann HeyGen den Videoproduktionsprozess mit KI vereinfachen?
Ja, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion erheblich durch fortschrittliche KI-Funktionen. Unser KI-Video-Maker verwandelt Ihr Skript in ein poliertes Video mit realistischen KI-Avataren und Voiceovers, alles in einem einfachen Drag-and-Drop-Editor.
Wie kann HeyGen meine Marketingvideo-Bemühungen verbessern?
Als führender Marketing-Video-Maker hilft HeyGen Ihnen, den Umsatz und das Engagement über Plattformen hinweg zu steigern. Erstellen und bearbeiten Sie Demo-Videos oder E-Mail-Marketing-Videos mühelos, indem Sie anpassbare Vorlagen, Untertitel und optimale Größenanpassung für jeden Kanal nutzen.
Welche Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um Ihr Video wirklich einzigartig zu machen. Sie können Ihre eigenen Medien hinzufügen, aus einer reichhaltigen Inhaltsbibliothek wählen, Hintergrundmusik einfügen und Branding-Kontrollen wie Logos und spezifische Farben anwenden, um Ihre Vision perfekt zu verwirklichen.