Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das sich an Marketingfachleute und -teams richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen zur Erstellung vielfältiger Werbekreativen veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und schnell sein, mit einem ansprechenden AI-Avatar, der demonstriert, wie schnell neue Anzeigen mit Vorlagen und Szenen für verschiedene Marketing- und Werbekampagnen zusammengestellt werden können.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für E-Commerce-Unternehmen und Produktmanager, das die Einfachheit der Erstellung professioneller Produktvideos und ansprechender Social-Media-Inhalte hervorhebt. Die Ästhetik sollte elegant und produktorientiert sein, mit klaren visuellen Darstellungen und deutlichen Untertiteln, die zeigen, wie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hilft, Markenstandards zu wahren und individuelles Branding zu erreichen.
Erstellen Sie ein anspruchsvolles 30-sekündiges Video, das sich an Marketingagenturen und Markenmanager richtet und die Rolle von HeyGen als AI-Tool zur Sicherstellung der Markenbeständigkeit über alle multimedialen Inhalte hinweg betont. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und kohärent sein, mit einer polierten Voiceover-Generierung, die die Zuschauer durch den Prozess führt und zeigt, wie das Anpassen von Seitenverhältnissen und Exporte das Anpassen von Inhalten für verschiedene Plattformen mühelos ermöglicht.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der markenkonforme Inhaltsersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, markenkonforme Werbekreativen und Inhalte mit AI, um Konsistenz über alle Ihre Marketingkanäle hinweg sicherzustellen.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Markenassets hoch
Beginnen Sie damit, Ihr Markenkit hochzuladen, einschließlich Logos, Farben und Schriften, um Ihr benutzerdefiniertes Branding im Generator zu etablieren. Dies stellt sicher, dass alle generierten Inhalte mit Ihrer einzigartigen visuellen Identität übereinstimmen, indem Branding-Kontrollen genutzt werden.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Inhalts-Skript
Nutzen Sie das AI-Tool, um überzeugende Skripte für Ihre markenkonformen Inhalte zu entwerfen. Geben Sie einfach Ihre Kernbotschaft ein, und der Generator liefert eine Grundlage für Ihre multimedialen Inhalte mit den Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Elemente und AI-Avatare an
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen und bereichern Sie Ihre Inhalte, indem Sie AI-Avatare oder Medien aus der Bibliothek hinzufügen. Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihre Inhalte visuell ansprechend und markenkonform sind.
4
Step 4
Exportieren für die Nutzung auf mehreren Kanälen
Finalisieren Sie Ihre Werbekreativen, indem Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind. Ihre markenkonformen Inhalte sind nun bereit zur Veröffentlichung mit Anpassungen der Seitenverhältnisse und Exporten.

Markenkonforme Videos von Kundenerfolgsgeschichten

Nutzen Sie AI, um wirkungsvolle Videotestimonials zu erstellen, Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihrer Marke durch authentische Kundenerzählungen zu demonstrieren.

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung markenkonformer Werbekreativen?

HeyGen nutzt generative AI, um hochwertige, markenkonforme Werbekreativen und multimediale Inhalte zu produzieren. Benutzer können die Markenbeständigkeit wahren, indem sie benutzerdefinierte Branding-Optionen wie Logos, Farben und Schriftarten verwenden, um sicherzustellen, dass alle Inhalte unverkennbar zu Ihrer Marke gehören.

Kann HeyGen effizient Produktvideos für soziale Medien produzieren?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Produktvideos und anderer aufmerksamkeitsstarker Videos für soziale Medien. Mit seinen Text-zu-Video-Funktionen und vielfältigen AI-Avataren können Sie Skripte schnell in professionelle multimediale Inhalte verwandeln.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für Benutzer ohne Design-Erfahrung?

HeyGen befähigt Benutzer, Marketing- und Werbeinhalte in professioneller Qualität zu erstellen, ohne Designer zu benötigen. Es bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, benutzerdefiniertes Branding mit Ihren professionellen Farben, Schriften und Bildern einfach anzuwenden.

Wie vielseitig ist HeyGen für verschiedene Werbeformate?

HeyGen fungiert als umfassender markenkonformer Inhaltsersteller und unterstützt verschiedene Werbeformate über Videos hinaus. Sie können effizient dynamische Videoanzeigen, statische Werbebanner und sogar nutzergenerierte Inhalte (UGC) erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingstrategie über alle Kanäle hinweg robust ist.

