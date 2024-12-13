Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das zeigt, wie Kleinunternehmer mühelos markenkonforme Inhalte erstellen können. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein, mit einem fröhlichen Hintergrundtrack und einer klaren, freundlichen Stimme, die erklärt, wie Text-zu-Video aus einem Skript die Inhaltserstellung vereinfacht und den Benutzer in wenigen Minuten zu einem markenkonformen Inhaltsersteller macht.

Video Generieren