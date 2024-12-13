Marken-Video-Maker: Erstellen Sie schnell markenkonforme Videos

Gestalten Sie mühelos überzeugende Marketingvideos und sorgen Sie für perfekte Markenkonsistenz mit unseren umfassenden Branding-Kontrollen.

Erstellen Sie eine 30-sekündige Erzählung für einen Marken-Video-Maker, die sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie überzeugende Marketingvideos erstellen können. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit modernen Grafiken und einer freundlichen, lebhaften Stimme. Heben Sie die "Templates & scenes"-Funktion von HeyGen hervor, um schnelle und professionelle Ergebnisse zu betonen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Erklärvideo vor, das für Tech-Startups entwickelt wurde und ein komplexes Produkt oder eine Dienstleistung auf zugängliche Weise veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und minimalistisch sein, mit eleganten Animationen, begleitet von einer klaren und autoritativen "AI avatars"-Stimme, die die Informationen präsentiert. Dies zeigt eine effiziente Videoproduktion ohne die Notwendigkeit von On-Camera-Talenten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine 60-sekündige Erzählung, die sich an Marketingagenturen richtet und zeigt, wie nahtlose Markenkonsistenz über alle Videoinhalte hinweg erreicht werden kann. Das Video sollte einen polierten, unternehmerischen visuellen Stil haben, mit konsistenten Farbpaletten und Logos, ergänzt durch eine anspruchsvolle Hintergrundmusik und integrierte "Subtitles/captions" für Barrierefreiheit. Dies zeigt professionelle Ergebnisse.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine lebendige 15-sekündige Promo-Video-Maker-Sequenz für digitale Vermarkter, optimiert für soziale Medien, um schnell die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig, dynamisch und visuell reichhaltig sein, indem diverse Medien aus der "Media library/stock support" genutzt werden, um wirkungsvolle Marketingvideos mit energetischer Musik zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marken-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, markenkonforme Videos, die Ihre Botschaft hervorheben und bei Ihrem Publikum Anklang finden.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Vision mit unserem intuitiven Editor zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Wenden Sie nahtlos Ihre einzigartige Markenidentität mit unserem leistungsstarken Brand Kit an, indem Sie Ihre Logos, benutzerdefinierten Farben und Schriftarten integrieren, um eine konsistente visuelle Erzählung zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Botschaft & Stimme hinzu
Verbessern Sie Ihre Erzählung, indem Sie benutzerdefinierten Text, professionelle Voiceovers oder AI-gestützte Voiceover-Generierung hinzufügen, um Ihre Botschaft klar zu vermitteln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Markenvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass es perfekt für alle gewünschten Plattformen optimiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten der Marke

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen mit AI in überzeugende Videonarrative, um Vertrauen aufzubauen und Ihren Markenruf zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Unternehmen dabei helfen, effizient professionelle Markenvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, mühelos professionelle, markenkonforme Marketingvideos zu erstellen. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und die umfangreichen Videovorlagen sorgen für Markenkonsistenz bei all Ihren Videoerstellungsbedürfnissen und machen es zu einem idealen Business-Video-Maker.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoerstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln, einschließlich realistischer AI-Avatare und hochwertiger Voiceovers. Diese intelligente Automatisierung rationalisiert Ihre Videoproduktion und macht anspruchsvolle AI-Video-Maker-Funktionen für jedermann zugänglich.

Kann HeyGen zur Erstellung verschiedener Arten von Marketingvideos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist eine vielseitige Plattform, die sich perfekt für diverse Marketingvideos eignet, einschließlich ansprechender Erklärvideos, Werbeinhalte und überzeugender Produktvideos. Sie können konsequent markenkonforme Videos erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Ihre Videomarketing-Bemühungen verstärken.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in Videoinhalten?

HeyGen ermöglicht eine robuste Markenkonsistenz durch dedizierte Branding-Kontrollen und das Brand Kit-Feature, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten einfach zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jede Videoerstellung perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und Ihr Markenvideo-Maker-Erlebnis verbessert.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo