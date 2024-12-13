Marken-Video-Generator: Erstellen Sie schnell markengerechte Videos

Nutzen Sie AI-gestützte Tools, um schnell überzeugende, markengerechte Videos zu produzieren, indem Sie vielseitige Vorlagen und Szenen verwenden, um Ihre Geschichte zu erzählen und den Umsatz zu steigern.

Stellen Sie sich einen lebendigen, 30-sekündigen Marken-Video-Generator vor, der für Kleinunternehmer konzipiert ist und zeigt, wie einfach sie professionelle, markengerechte Videos erstellen können. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einem optimistischen, inspirierenden Soundtrack, der die nahtlose Text-zu-Video-Funktion von HeyGen hervorhebt, um ihre Ideen sofort zum Leben zu erwecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Sind Sie ein Marketingteam, das seinen Videoerstellungsprozess revolutionieren möchte? Erstellen Sie ein dynamisches, 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an Vermarkter und Content-Ersteller richtet und die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Generators zeigt. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, mit einer selbstbewussten, artikulierten Stimme, die darauf fokussiert, wie HeyGens AI-Avatare Botschaften mit Wirkung übermitteln können.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein elegantes, 60-sekündiges Testimonial-Video für Unternehmer vor, das die Effizienz der Nutzung von Videovorlagen für effektives Videomarketing veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und poliert sein, mit einem inspirierenden Soundtrack und klarer Stimme, die betont, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen ihr Storytelling ankurbeln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine schnelle, 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die auf Social-Media-Manager zugeschnitten ist und zeigt, wie schnell sie ansprechende Inhalte produzieren können, die mit ihrem Brand Kit übereinstimmen. Der visuelle Stil sollte trendig und visuell reichhaltig sein, mit einem eingängigen, modernen Soundtrack, der die umfangreichen Optionen durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte zeigt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Marken-Video-Generator

Erstellen Sie mühelos professionelle, markengerechte Videos, um Ihr Publikum zu fesseln und Ihre einzigartige Geschichte mit AI-gestützten Tools zu erzählen.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um sofort ein Video mit AI zu generieren, das eine starke Grundlage für Ihr Markenvideo durch unsere umfangreichen Vorlagen und Szenen bietet.
2
Step 2
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Integrieren Sie Ihr einzigartiges Brand Kit, einschließlich Logos, Farben und Schriftarten, um sicherzustellen, dass jedes Video die Ästhetik Ihres Unternehmens widerspiegelt und durch Branding-Kontrollen (Logo, Farben) konsistente markengerechte Visuals beibehält.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit dynamischen Inhalten
Verfeinern Sie Ihre Erzählung, indem Sie benutzerdefinierte Voiceovers mit Voiceover-Generierung erstellen, und verbessern Sie Ihr Storytelling weiter, indem Sie ansprechende Musik und dynamische Textüberlagerungen einfügen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Schließen Sie Ihre Videoerstellung ab, indem Sie das Video überprüfen und letzte Bearbeitungen vornehmen. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Markenvideo mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis, bereit für alle Ihre Social-Media-Plattformen und Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie überzeugende Kundenerfolgsgeschichten

.

Nutzen Sie AI, um authentische Kundenerfolgsvideos zu produzieren, Vertrauen aufzubauen und die realen Auswirkungen Ihrer Marke zu zeigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell markengerechte Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle, markengerechte Videos mit seinem intuitiven AI-Video-Generator zu produzieren. Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen und integrieren Sie Ihr Brand Kit, um Konsistenz in all Ihren Videomarketing-Inhalten zu gewährleisten.

Welche Arten von AI-gestützten Tools bietet HeyGen für die Videoerstellung?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-gestützte Tools, darunter fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung aus Ihren Skripten. Diese Funktionen vereinfachen den Videoerstellungsprozess, sodass Sie sich mühelos auf überzeugendes Storytelling konzentrieren können.

Kann ich Videovorlagen in HeyGen an spezifische Bedürfnisse anpassen?

Absolut! HeyGen bietet eine große Auswahl an Videovorlagen, die vollständig anpassbar sind. Sie können sie mit Drag-and-Drop-Bearbeitung personalisieren, Assets aus der Medienbibliothek integrieren und Musik oder Soundeffekte hinzufügen, um einzigartige, markengerechte Videos zu erstellen.

Wie unterstützt HeyGen Videomarketing auf verschiedenen Plattformen?

HeyGen optimiert Ihre Videomarketing-Bemühungen, indem es die einfache Erstellung von überzeugenden Inhalten wie Erklärvideos ermöglicht. Die Plattform unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und Exporte, sodass Ihre Videos auf allen Social-Media-Plattformen großartig aussehen und effektiv performen, um das Engagement zu steigern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo