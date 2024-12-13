Markensteigerungs-Video-Maker: Bewusstsein & Umsatz steigern

Verwandeln Sie Skripte mühelos in wirkungsvolle Marketingvideos, steigern Sie das Markenbewusstsein und lenken Sie den Traffic mit Text-zu-Video aus Skripten.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Produktvideo für Kleinunternehmer, die ein neues Angebot einführen. Präsentieren Sie die einzigartigen Merkmale mit einem eleganten, modernen visuellen Stil, mit peppiger Hintergrundmusik und einem professionellen Voiceover, das mühelos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird, um eine signifikante Markensteigerung zu erzielen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein authentisches 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an B2B-Marketingteams richtet. Präsentieren Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden, dargestellt von einem freundlichen AI-Avatar, gestaltet mit einem warmen, persönlichen visuellen Stil und sanfter Hintergrundmusik, um zu zeigen, wie HeyGens AI-Avatare Vertrauen aufbauen und Ihre Markenpräsenz stärken können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein schnelles 15-sekündiges Erklärvideo für digitale Vermarkter und Content-Ersteller. Bieten Sie schnelle Tipps, um ihren Marken-Video-Maker effektiv zu nutzen, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen für eine helle, visuell ansprechende, infografikartige Präsentation mit dynamischer Hintergrundmusik verwenden, um die Aufmerksamkeit in sozialen Medien zu erregen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Markenvideo für interne Kommunikationsmanager. Erzählen Sie die einzigartige Geschichte und die Werte Ihres Unternehmens, um ein konsistentes Branding zu fördern. Verwenden Sie einen filmischen visuellen Stil mit orchestraler Hintergrundmusik und klarer Voiceover-Generierung, um eine kraftvolle Botschaft zu übermitteln und die Markensteigerung zu fördern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Markensteigerungs-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie die Präsenz Ihrer Marke mit wirkungsvollen Videos, die Aufmerksamkeit erregen und Ihre Botschaft verstärken. Erstellen Sie mühelos professionelle Marketinginhalte.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen, um Ihr Projekt zu starten und eine starke Grundlage für Ihre Marketingvideos zu schaffen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Fügen Sie Ihr Markenlogo, Ihre Farben und Schriftarten mit intuitiven Branding-Kontrollen hinzu, um ein konsistentes Branding über alle Ihre Inhalte hinweg zu gewährleisten.
3
Step 3
Integrieren Sie AI-generierte Voiceovers
Verbessern Sie Ihr Video mit realistischen Stimmen durch fortschrittliche Voiceover-Generierung oder laden Sie Ihre eigenen Medien aus der Medienbibliothek hoch.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr finales Video, nutzen Sie die Größenanpassung für verschiedene Plattformen und laden Sie Ihre professionellen Marketingvideos herunter und teilen Sie sie.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Kundenreferenzen in ansprechende AI-Videos verwandeln und so den Ruf Ihrer Marke effektiv stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Video-Marketing-Bemühungen meiner Marke verbessern?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, wirkungsvolle Marketingvideos zu erstellen, die die Markensteigerung vorantreiben. Nutzen Sie AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Publikum kontinuierlich zu engagieren und mühelos ein starkes Markenbewusstsein aufzubauen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Maker für kreative Inhalte?

HeyGen wirkt als leistungsstarker kreativer Motor und bietet ein intuitives Drag-and-Drop-Bearbeitungserlebnis, um dynamische Videos zu erstellen. Mit seinen AI-Video-Maker-Funktionen, einschließlich AI-Avataren und Voiceover-Generierung, können Sie Skripte mühelos in ansprechende Inhalte verwandeln, indem Sie eine breite Palette von Videovorlagen nutzen.

Kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Produkt- und Erklärvideos helfen?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, die Erstellung überzeugender Produkt- und informativer Erklärvideos mit seinen vielseitigen Videovorlagen und dem robusten Video-Editor zu vereinfachen. Die effektive Erzählung der Markenbotschaft wird einfach gemacht, um das Publikum zu konvertieren.

Wie stellt HeyGen ein konsistentes Branding über alle meine Video-Assets sicher?

HeyGen bietet intuitive Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Markenlogo, Ihre Farben und Ihre visuelle Identität nahtlos in jedes Video zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes Branding über alle Ihre Video-Assets hinweg und macht HeyGen zu einem unverzichtbaren Marken-Video-Maker für die Aufrechterhaltung einer einheitlichen Markenpräsenz.

