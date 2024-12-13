Marken-UGC-Generator: Authentische Videoanzeigen mit AI skalieren
Erstellen Sie authentische UGC-Videos, um Werbekampagnen ohne Kameraauftritt zu skalieren, unterstützt von fortschrittlichen AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie für Marketingagenturen ein professionelles 45-sekündiges Video, das das immense Potenzial von AI-Anzeigen zur Skalierung von Kundenkampagnen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte sauber und dynamisch sein und verschiedene Szenarien mit HeyGens lebensechten AI-Avataren zeigen, begleitet von einer selbstbewussten und überzeugenden Erzählung, die erklärt, wie man mit vielfältigen, hochwertigen Werbekreativen ein breiteres Publikum erreicht.
Inhaltsersteller, die wirkungsvolle Videos produzieren möchten, ohne vor der Kamera zu erscheinen, werden dieses 60-sekündige, instruktive und dennoch inspirierende Stück zu schätzen wissen. Präsentieren Sie einen AI UGC Video Generator-Workflow mit einem sanften, lehrreichen Ton und filmischen Übergängen, der zeigt, wie man überzeugende Produktbewertungen oder geschichtengetriebene Inhalte erstellt, indem HeyGens Voiceover-Generierung genutzt wird, um ihren Skripten Leben einzuhauchen.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges trendiges Video für Social-Media-Manager, das zeigt, wie sie mühelos fesselnde Kurzform-Inhalte erstellen können. Verwenden Sie schnelle Schnitte, ansprechenden On-Screen-Text und eine freundliche, informelle Stimme, die sich darauf konzentriert, wie HeyGens Vorlagen & Szenen schnell mit einem AI-Avatar angepasst werden können, um vielfältige, aufmerksamkeitsstarke Beiträge für verschiedene Social-Media-Plattformen zu generieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke AI-Anzeigen.
Generieren Sie schnell überzeugende, datengesteuerte AI-Videoanzeigen, um Kampagnen zu skalieren und den ROI für Marken zu maximieren.
Produzieren Sie fesselnde Social-Media-Inhalte.
Erstellen Sie mühelos dynamische Social-Media-Videos und -Clips, die Aufmerksamkeit erregen und das Engagement des Publikums für Ihre Marke steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung kreativer AI-Anzeigen und UGC?
HeyGen befähigt Inhaltsersteller und Marketingagenturen, hochwertige AI-Anzeigen und UGC zu produzieren, ohne vor der Kamera zu erscheinen. Durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen können Sie schnell fesselnde Videoinhalte für Ihre Kampagnen erstellen.
Kann ich mit HeyGen vielfältige AI-Avatar-Videos erstellen?
Ja, HeyGen dient als AI-Kreativplattform, auf der Sie dynamische AI-Avatar-Videos direkt aus Text generieren können. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus einer Auswahl realistischer AI-Schauspieler, und HeyGen erstellt ein professionelles Video mit synchronisierten Voiceovers.
Welche Vorteile bietet HeyGen D2C-Marken zur Skalierung von Werbekampagnen?
HeyGen bietet D2C-Marken und Marketingagenturen eine effiziente AI-Videoproduktionslösung, um Werbekampagnen schnell zu skalieren. Mit anpassbaren Vorlagen, Branding-Kontrollen und Größenanpassung des Seitenverhältnisses können Sie konsistente, wirkungsvolle Inhalte für verschiedene Plattformen erstellen.
Wie vielseitig ist HeyGen für die allgemeine AI-Videoproduktion?
HeyGen ist ein umfassendes AI-Videoproduktionstool, das Inhaltserstellern ermöglicht, mühelos verschiedene Videoarten zu generieren, einschließlich Marken-UGC. Seine Funktionen, wie eine umfangreiche Mediathek und automatische Untertitel, vereinfachen den Erstellungsprozess für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse.