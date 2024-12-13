Marken-Trainingsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Inhalte

Ermöglichen Sie Ihrem Team professionelle, markenkonforme Schulungsvideos. Passen Sie jedes Detail für effektiven Wissensaustausch mit HeyGens Branding-Kontrollen an.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video für neue Mitarbeiter, das wesentliche Unternehmensprozesse veranschaulicht. Dieses Video sollte saubere, professionelle Visuals mit klaren, schrittweisen Demonstrationen und einer freundlichen, ansprechenden Stimme enthalten, um ein effektives Mitarbeitertraining zu erleichtern. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Produktion zu starten und ein konsistentes Markenbild zu bewahren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das dem Wissensaustausch über alle Unternehmensabteilungen hinweg gewidmet ist. Dieses polierte Stück sollte einheitliches Branding aufweisen und einen professionellen AI-Avatar nutzen, um wichtige Botschaften zu übermitteln, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik. Das Ziel ist es, Ihr Team auf neue Initiativen auszurichten und Informationen verständlich und ansprechend zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das zeigt, wie schnell L&D-Spezialisten bestehende Schulungsvideos aktualisieren können. Diese dynamische Präsentation sollte schnelle Schnitte und klare Texteinblendungen auf dem Bildschirm verwenden, unterstützt durch prägnante Erzählungen. Heben Sie die Leistungsfähigkeit von Text-zu-Video vom Skript hervor, um schnell neue Inhalte zu erstellen und automatisches Branding für Effizienz anzuwenden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein überzeugendes 75-sekündiges Video, das die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Markenbeständigkeit in allen externen Kommunikationsmitteln für Marketingteams betont. Visuell ansprechend, wird dieses Video konsistente Markenelemente, einen selbstbewussten Moderator und unterstützendes B-Roll-Material zeigen, das die Markenkonformität demonstriert und mit Untertiteln/Untertitelung die Zugänglichkeit gewährleistet. Zeigen Sie, wie markenfähige Vorlagen helfen, die Integrität Ihrer Marke zu bewahren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marken-Trainingsvideo-Ersteller funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Mitarbeiterschulung und den Wissensaustausch mit professionellen, markenkonformen Schulungsvideos. Erstellen Sie ansprechende Inhalte, um Ihr Team auszurichten und die Zeit und Ressourcen Ihrer Marke zu sparen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus markenfähigen Vorlagen wählen oder Ihren Text in ein Tutorial-Video mit Text-zu-Video-Funktionen umwandeln, um die Erstellung von Schulungsvideos zu erleichtern.
2
Step 2
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Stellen Sie die Markenbeständigkeit sicher, indem Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben mit den Branding-Kontrollen anwenden. Unsere automatischen Branding-Funktionen helfen Ihnen, die visuelle Integrität Ihrer Marke mühelos zu bewahren.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Inhalte und Erzählungen hinzu
Verbessern Sie Ihre Schulungsvideos mit Bildschirmaufnahmen für Software-Demos oder generieren Sie professionelle Sprachübertragungen. Fügen Sie problemlos wesentliche Visuals und Erzählungen hinzu, um Ihre Mitarbeiterschulungsinhalte zu verdeutlichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie es mit Ihrem Team über einen verfolgbaren Link, um den Wissensaustausch zu erleichtern und das Engagement effektiv zu überwachen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie die Teamausrichtung mit motivierenden Videos

.

Motivieren und richten Sie Ihr Team aus, indem Sie inspirierende, markenkonforme Videos für das Onboarding und die kontinuierliche Entwicklung erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den Prozess der Erstellung von Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos durch fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie. Sie können problemlos ansprechende Inhalte für Mitarbeiterschulungen und Wissensaustausch erstellen, um sicherzustellen, dass Ihr Team immer mit wesentlichen Informationen abgestimmt ist.

Bietet HeyGen markenfähige Vorlagen für konsistente Schulungsinhalte an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von markenfähigen Vorlagen und robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens automatisch anzuwenden. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Schulungsvideos eine professionelle und konsistente Markenidentität bewahren, was hilft, das einzigartige Erscheinungsbild Ihrer Marke zu schützen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Erstellung von Schulungsvideos effizienter zu gestalten?

HeyGen bietet leistungsstarke Funktionen wie Ein-Klick-Bearbeitung, Sprachgenerierung und Bildschirmaufnahmefähigkeiten, um die Produktionszeit drastisch zu verkürzen. Sie können auch Untertitel/Untertitel hinzufügen und eine umfangreiche Medienbibliothek für die effiziente Erstellung von Tutorial-Videos nutzen.

Sind die AI-Fähigkeiten von HeyGen für interaktive Schulungsvideos geeignet?

Absolut. HeyGen nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video vom Skript, um die Erstellung von hochgradig ansprechenden und personalisierten Schulungsvideos zu ermöglichen. Sie können die Inhalte anpassen, um dynamische Lektionen zu liefern, die den Wissensaustausch und das Verständnis für Ihr Publikum fördern.

