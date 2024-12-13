Markenschulungsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechendes Lernen

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos mit AI-Avataren, um Ihr Team zu begeistern und das Markenwissen zu standardisieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fokussiertes 90-sekündiges Anleitungsvideo, das als klarer Leitfaden für eine spezifische Softwarefunktion dient, und sich an interne Teams oder den Kundensupport richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte direkt und informativ sein, mit Bildschirmaufnahmen und einer professionellen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um detaillierte Anleitungen schnell in ansprechende Videodokumentationen zu verwandeln und dabei Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 2-minütiges Schulungsvideo für L&D-Teams, das ein neues Compliance-Modul in einem strukturierten und visuell ansprechenden Format präsentiert. Der Ton sollte autoritativ, aber zugänglich sein, unterstützt durch eingeblendeten Text. Implementieren Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um qualitativ hochwertige Schulungsinhalte effizient zu erstellen, die eine schnelle Bereitstellung und konsistente Markenbildung über alle Bildungsinhalte hinweg ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produkttutorial für allgemeine Benutzer, das eine Kernfunktion unseres neuen Software-Updates detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig mit animierten Elementen und klaren UI-Demonstrationen sein, während der Ton eine energiegeladene, artikulierte Stimme sein sollte. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine polierte und klare Tonspur für dieses AI-Video-Generator-Tutorial zu produzieren, und sorgen Sie so für eine zugängliche Ergänzung Ihrer Tutorial-Videobibliothek.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Markenschulungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Schulungsvideos mit unserem AI-Video-Generator, der Text in dynamische visuelle Inhalte in Minuten verwandelt.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Schulungsskript in den Generator einfügen. Unsere Plattform nutzt Ihren Text, um die Grundlage für Ihr Video zu erstellen und dabei Genauigkeit und Effizienz für Ihr Markenschulungsvideo zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Diese Avatare werden nahtlos mit AI-generierten Stimmen kombiniert und bieten einen überzeugenden und personalisierten Präsentator für Ihre Schulung.
3
Step 3
Anpassung der Marke anwenden
Wenden Sie den einzigartigen Stil Ihrer Marke mit unseren professionellen Vorlagen an. Integrieren Sie mühelos Ihre Logos, Farben und Hintergrundmedien, um sicherzustellen, dass Ihr Schulungsvideo markengerecht und poliert ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Videos
Sobald Ihr Schulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis. Teilen Sie mühelos Ihre hochwertigen, AI-generierten Inhalte mit Ihrem Team oder Publikum für eine effiziente Videoproduktion.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe technische Schulungen

Verwandeln Sie komplexe technische Informationen und Produktspezifikationen in leicht verständliche Videodokumentationen, um komplexe Markenschulungen für alle zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGens AI-Video-Generator die Videoproduktion?

HeyGen nutzt seinen fortschrittlichen AI-Video-Generator, um Textskripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln. Diese generative AI-Plattform rationalisiert den gesamten Videoproduktionsprozess, sodass Benutzer schnell hochwertige Inhalte erstellen können, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann HeyGen eine konsistente Markenbotschaft in Schulungsvideos unterstützen?

Absolut, HeyGen fungiert als leistungsstarker Markenschulungsvideo-Generator und bietet vorgefertigte Vorlagen und Branding-Kontrollen, um visuelle Konsistenz zu gewährleisten. Seine Fähigkeiten sorgen dafür, dass alle Ihre Schulungsvideos und Anleitungen perfekt mit dem ästhetischen und stimmlichen Erscheinungsbild Ihrer Marke übereinstimmen.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Videolokalisierung?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen für die Videolokalisierung, einschließlich eines AI-Videoübersetzers und Unterstützung für über 140 Sprachen. Dies ermöglicht eine nahtlose Voiceover-Generierung und synchronisierten Ton, wodurch es einfach ist, Videodokumentationen für ein globales Publikum anzupassen.

Ist die Videobearbeitung mit HeyGen effizient für schnelle Updates?

Ja, HeyGens textbasierte Bearbeitung und AI-Video-Editor vereinfachen Überarbeitungen und ermöglichen mühelose Updates Ihrer Videoinhalte. Diese effiziente Videobearbeitungssuite ermöglicht es L&D-Teams, Schulungsvideos und andere Kommunikationsmittel schnell zu ändern, wenn nötig.

