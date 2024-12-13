Marken-Teaser-Video-Macher: Erstellen Sie sofort fesselnde Teaser

Erstellen Sie atemberaubende Promo-Videos, die Ihr Publikum fesseln und Ihre Marke aufwerten, unterstützt von leistungsstarken AI-Avataren.

Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Marken-Teaser-Video für ein bahnbrechendes neues Technologieprodukt, das sich an Technikbegeisterte und Frühadopter richtet. Verwenden Sie elegante, futuristische Visuals mit einem dynamischen, spannungsgeladenen elektronischen Soundtrack und schnellen Schnitten, um Spannung aufzubauen, ohne alles zu verraten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Schlüsselphrasen und Hinweise zu übermitteln und das endgültige Video direkt aus Ihrem Skript zu generieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Promo-Video, um das Markenbewusstsein für eine umweltfreundliche Modelinie zu steigern, die sich an umweltbewusste Verbraucher und Modeblogger richtet. Gestalten Sie einen visuell organischen Stil mit erdigen Farbpaletten, sanfter natürlicher Beleuchtung und einem ruhigen akustischen Hintergrundtrack, der die Texturen der Kleidungsstücke hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen, um schnell die Szene zu setzen und die Erzählung mit einer generierten Voiceover zu bereichern, die die Mission der Marke beschreibt.
Gestalten Sie einen aufregenden 60-sekündigen Event-Teaser, der einem Filmtrailer ähnelt, für einen bevorstehenden virtuellen Branchengipfel, der für Branchenprofis und potenzielle Teilnehmer gedacht ist. Präsentieren Sie eine schnelle Montage dynamischer Rednerausschnitte und eindrucksvoller Grafiken, begleitet von einem erhebenden, filmischen Orchester-Soundtrack. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen zugänglich sind, indem Sie HeyGens automatische Untertitel verwenden, die die aus der umfangreichen Medienbibliothek stammenden Visuals ergänzen.
Produzieren Sie ein prägnantes 20-sekündiges Video für den Start einer Unternehmensumbenennung, das speziell auf bestehende Kunden und wichtige Stakeholder im Rahmen einer umfassenderen Marketingkampagne abzielt. Der visuelle Stil sollte modern, sauber und elegant sein, mit subtilen Übergängen, um die Spannung für die neue Logo-Enthüllung aufzubauen, untermalt von einer anspruchsvollen und selbstbewussten AI-Voiceover. Bereiten Sie diesen wirkungsvollen Teaser für verschiedene Plattformen vor, indem Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis nutzen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Marken-Teaser-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende und wirkungsvolle Marken-Teaser-Videos mit unserer intuitiven Plattform, die darauf ausgelegt ist, Ihr Publikum zu fesseln und das Markenbewusstsein zu steigern.

Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an anpassbaren Vorlagen, die für Marken-Teaser entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre einzigartige Vision zum Leben zu erwecken.
Fügen Sie Medien und AI-Tools hinzu
Laden Sie Ihre Marken-Assets hoch, nutzen Sie unsere umfangreiche Stock-Medienbibliothek oder generieren Sie dynamische Inhalte mit fortschrittlichen AI-Tools wie Text-zu-Video aus dem Skript.
Passen Sie mit Brand Kit-Elementen an
Wenden Sie Ihre Brand Kit-Elemente, einschließlich Logos und Farben, an, um Konsistenz zu gewährleisten. Steigern Sie das Engagement, indem Sie professionelle Untertitel und Voiceover-Generierung hinzufügen.
Exportieren und teilen Sie Ihren Teaser
Rendern Sie Ihr endgültiges Marken-Teaser-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für verschiedene Social-Media-Plattformen, dann exportieren und teilen Sie es mühelos mit Ihrem Publikum.

Gestalten Sie dynamische Produkt- und Marken-Teaser

Entwerfen Sie dynamische Produktvideos und Marken-Teaser, die Spannung aufbauen und wichtige Angebote potenziellen Kunden hervorheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Marken-Teaser-Videos zu erstellen?

HeyGen ist ein intuitiver Marken-Teaser-Video-Macher, der es Ihnen ermöglicht, ansprechende Inhalte mühelos zu produzieren. Nutzen Sie unsere AI-Tools, anpassbare Vorlagen und umfangreiche Stock-Medienbibliothek, um Promo-Videos zu erstellen, die Ihr Markenbewusstsein für Marketingkampagnen erheblich steigern.

Kann ich AI-Avatare in meine mit HeyGen erstellten Promo-Videos einbinden?

Ja, HeyGen bietet die Möglichkeit, realistische AI-Avatare in Ihre Promo-Videos zu integrieren. Verwenden Sie einfach die Text-zu-Video-Funktion, und unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung erweckt Ihr Skript mit einem fesselnden digitalen Präsentator zum Leben, ideal für Produktvideos oder Filmtrailer.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Anpassung von Teaser-Videos?

HeyGen bietet einen robusten Online-Video-Editor mit anpassbaren Vorlagen und einer Drag-and-Drop-Oberfläche für umfassende kreative Kontrolle. Verbessern Sie Ihre Teaser-Videos mit automatisch generierten Untertiteln, einem personalisierten Brand Kit für Branding-Kontrollen und reichhaltigem Inhalt aus unserer Stock-Medienbibliothek.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von Videos für Marketingkampagnen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen?

HeyGen ist ein idealer AI-Video-Generator für Marketingkampagnen, der es Ihnen ermöglicht, wirkungsvolle Promo-Videos zu erstellen, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind. Mit flexiblen Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis bleibt Ihre Inhalte qualitativ hochwertig und sehen überall großartig aus.

