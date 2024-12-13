Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Marken-Teaser-Video für ein bahnbrechendes neues Technologieprodukt, das sich an Technikbegeisterte und Frühadopter richtet. Verwenden Sie elegante, futuristische Visuals mit einem dynamischen, spannungsgeladenen elektronischen Soundtrack und schnellen Schnitten, um Spannung aufzubauen, ohne alles zu verraten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Schlüsselphrasen und Hinweise zu übermitteln und das endgültige Video direkt aus Ihrem Skript zu generieren.

Video Generieren