Markenstory-Video-Maker: Fesselnde Erzählungen mühelos gestalten

Verwandeln Sie Ihr Skript sofort in ein kraftvolles Markenvideo. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript macht die Markenkommunikation nahtlos und effizient.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Markenstory-Video, das speziell für Kleinunternehmer und Startups zugeschnitten ist. Betonen Sie einen aufmunternden und professionellen visuellen Stil, ergänzt durch eine freundliche Stimme, und zeigen Sie, wie einfach es ist, HeyGen für die Erstellung von Voiceovers zu nutzen, um die einzigartige Erzählung Ihrer Marke effektiv zu vermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich einen dynamischen 45-sekündigen Erklärfilm für Marketingteams und kreative Fachleute vor, der die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Makers demonstriert, um ansprechende Inhalte mit modernen Visuals zu produzieren. Ein AI-Avatar präsentiert und hebt die AI-Avatare-Funktion von HeyGen für eine optimierte Produktion hervor.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein lebendiges 60-sekündiges Video für E-Commerce-Marken und digitale Vermarkter, das sich auf effektive Videomarketing-Strategien und die Nutzung vollständiger Anpassungsoptionen konzentriert. Der visuelle Stil sollte schnell und visuell reichhaltig sein, mit eingeblendetem Text, verstärkt durch HeyGens Untertitel für eine breitere Reichweite in sozialen Medien.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein professionelles 30-sekündiges Unternehmensvideo, das für Unternehmenskommunikatoren und HR-Abteilungen entwickelt wurde, um die Markenkommunikation zu verbessern. Der visuelle und akustische Stil sollte autoritativ und klar sein, wobei die von HeyGen fachmännisch gestalteten Vorlagen und Szenen genutzt werden, um nahtlose Übergänge zu schaffen, die eine markengerechte Ästhetik bewahren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Markenstory-Video-Maker funktioniert

Gestalten Sie mühelos fesselnde Markenerzählungen mit unserem intuitiven AI-Video-Maker, der Ihre Geschichte in ansprechende Videoinhalte verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe professionell gestalteter Vorlagen auswählen oder Ihr Skript eingeben, um den Kern Ihres Markenstory-Videos zu etablieren.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Erzählung, indem Sie Medien aus unserer Bibliothek integrieren und wirkungsvolle Voiceovers generieren, um Ihre Geschichte zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre Markenbotschaft
Stellen Sie sicher, dass die einzigartige Identität Ihrer Marke durch vollständige Anpassung, einschließlich Branding-Kontrollen für Logos und Farben, zur Geltung kommt, um wirklich markengerechte Videos zu erstellen.
4
Step 4
Veröffentlichen Sie Ihre Geschichte
Teilen Sie Ihre fesselnde Markengeschichte, indem Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, optimiert für die Verbreitung als ansprechende Social-Media-Inhalte.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Kundenreferenzen mühelos in überzeugende Videonarrative verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, wirkungsvolle Markenstory-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende Markenstory-Videos mit vollständigen Anpassungsoptionen und professionell gestalteten Vorlagen zu erstellen, sodass Ihre Markenkommunikation immer punktgenau und reflektierend für Ihre einzigartige Botschaft ist.

Was macht HeyGen zu einem idealen AI-Video-Maker für Social-Media-Inhalte?

HeyGen nutzt AI-gestützte Tools und Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript, um schnell ansprechende Social-Media-Inhalte zu generieren. Die Voiceover-Erstellung und AI-Avatare vereinfachen das Videomarketing für kreative Fachleute, die Effizienz suchen.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher Business-Video-Maker für jedermann?

Ja, HeyGen ist als benutzerfreundlicher Business-Video-Maker konzipiert, der über einen Drag-and-Drop-Editor und intuitive Steuerungen verfügt. Dies ermöglicht es jedem, einschließlich kreativer Fachleute, mühelos hochwertige markengerechte Videos zu produzieren.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Erstellung vielseitiger Erklärvideos?

Absolut, HeyGen ist eine vielseitige Videomarketing-Plattform, die die Erstellung vielfältiger Inhalte unterstützt, einschließlich fesselnder Erklärvideos. Nutzer können AI-Avatare, Voiceover-Erstellung und benutzerdefinierte Szenen nutzen, um komplexe Ideen effektiv zu kommunizieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo