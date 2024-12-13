Markenstory-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Erzählungen

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in fesselnde Markenstories, indem Sie die Text-to-Video aus Skript-Funktionen für beeindruckende Ergebnisse nutzen.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Markenstory-Video vor, das auf aufstrebende Unternehmer und Kleinunternehmer abzielt und zeigt, wie ihre Vision zum Leben erweckt wurde. Der visuelle Stil sollte modern und inspirierend sein, mit klaren Grafiken und inspirierendem Stockmaterial, begleitet von einer aufbauenden, professionellen Stimme. Das Video sollte die Einfachheit hervorheben, ein geschriebenes Konzept in eine visuelle Erzählung zu verwandeln, indem HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion genutzt wird, um eine optimierte "AI-Videoerstellung" zu demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 60-sekündige Erfolgsgeschichte eines Kunden, die für B2B-Marketingmanager konzipiert ist und eine transformative Kundenpartnerschaft veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch und beruhigend sein, mit einem glaubwürdigen "AI-Avatar"-Sprecher, der Testimonials vor einem Hintergrund professionell gestalteter "Vorlagen & Szenen" präsentiert. Dieses "überzeugende Marketingvideo" wird Vertrauen aufbauen und reale Auswirkungen zeigen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine dynamische 30-sekündige Markenwerbung für ein neues Produkt, das auf allgemeine Verbraucher auf sozialen Medienplattformen abzielt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit einer lebendigen Farbpalette und trendiger Hintergrundmusik, wobei die wichtigsten Botschaften durch automatisch generierte "Untertitel/Untertitel" verstärkt werden. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um schnell fesselnde visuelle Inhalte zu finden und die Gesamtattraktivität zu steigern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 50-sekündiges Informationsvideo, das einen komplexen Service für potenzielle Kunden erklärt und technischen Jargon vereinfacht. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und lehrreich sein, mit einem freundlichen "AI-Avatar", der die Vorteile mit maßgeschneiderten Markenelementen erklärt. Betonen Sie die Vielseitigkeit der "AI-Video-Generator"-Tools und die Fähigkeit, Inhalte für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" anzupassen, um eine mühelose "Videoerstellung" zu ermöglichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Markenstory-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie nahtlos Ihre Markenstory in fesselnde Videos, die bei Ihrem Publikum Anklang finden, indem Sie modernste AI-Technologie für professionelle Ergebnisse nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Gestalten Sie Ihre Markenstory, indem Sie entweder direkt schreiben oder einen vorhandenen Text einfügen, um die Text-to-Video aus Skript-Funktion unserer Plattform zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Galerie von AI-Avataren, um Ihre Markenstory visuell darzustellen und Ihrem Video eine überzeugende menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie hochwertige Voiceovers hinzu
Erstellen Sie ansprechende und professionelle hochwertige Voiceovers, um die Botschaft Ihrer Marke zu erzählen und für Ihr Publikum Klarheit und Wirkung zu gewährleisten.
4
Step 4
Anwenden von Branding und Exportieren
Personalisieren Sie Ihr Video mit umfassenden Branding-Kontrollen für Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre endgültige Kreation Ihre einzigartige Identität widerspiegelt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie Social-Media-Videos

.

Erstellen Sie schnell ansprechende Social-Media-Videos und Kurzclips, um Ihre Markenstory effektiv zu teilen und mit Ihrem Publikum über verschiedene Plattformen hinweg in Kontakt zu treten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Markenstory-Videoerstellung verbessern?

HeyGen fungiert als leistungsstarker "Markenstory-Video-Generator", der es Ihnen ermöglicht, "überzeugende Marketingvideos" mühelos zu erstellen. Nutzen Sie die "AI-Videoerstellung", um Ihre Erzählung in wirkungsvolle visuelle Inhalte zu verwandeln, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Welche innovativen AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoerstellung?

HeyGen bietet fortschrittliche "AI-Videoerstellungs"-Funktionen, darunter realistische "AI-Avatare" und nahtlose "Text-to-Video aus Skript"-Funktionalität. Dies ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos effizient zu erstellen, komplett mit "hochwertigen Voiceovers" und dynamischen visuellen Inhalten.

Kann HeyGen mir helfen, verschiedene Arten von Marketingvideos zu produzieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, eine breite Palette von "Marketingvideos" zu erstellen, von fesselnden "Markenwerbungen" bis hin zu aufschlussreichen "Kundenerfolgsgeschichten". Nutzen Sie unsere intuitiven "Vorlagen & Szenen", um schnell professionelle Inhalte zu entwickeln, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.

Wie vereinfacht HeyGen den gesamten Videoerstellungs-Workflow?

HeyGen vereinfacht die "End-to-End-Videoerstellung", indem es "Skripterstellung" und Videoproduktion in einer Plattform integriert. Mit dem intuitiven "AI-Video-Generator" können Sie mühelos Ihre Ideen zum Leben erwecken und benutzerdefinierte "Branding-Kontrollen" anwenden, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.

