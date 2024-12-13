Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Markenstory-Video vor, das auf aufstrebende Unternehmer und Kleinunternehmer abzielt und zeigt, wie ihre Vision zum Leben erweckt wurde. Der visuelle Stil sollte modern und inspirierend sein, mit klaren Grafiken und inspirierendem Stockmaterial, begleitet von einer aufbauenden, professionellen Stimme. Das Video sollte die Einfachheit hervorheben, ein geschriebenes Konzept in eine visuelle Erzählung zu verwandeln, indem HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion genutzt wird, um eine optimierte "AI-Videoerstellung" zu demonstrieren.

Video Generieren