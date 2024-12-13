Markenauffrischungs-Video-Maker: Beleben Sie Ihre Visuals neu

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Rebranding-Videos und nutzen Sie fortschrittliche AI-Avatare, um Ihr Publikum zu fesseln.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für Marketingmanager, das eine bedeutende Markenauffrischung ihrem Publikum vorstellt. Das Video sollte einen modernen und energetischen visuellen Stil mit aufmunternder, zeitgenössischer Hintergrundmusik kombinieren. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um zentrale Botschaften nahtlos in ansprechende Social-Media-Inhalte zu verwandeln und sicherzustellen, dass die Kernbotschaft der Markenauffrischung durch dynamische AI-Avatare klar kommuniziert wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Produktvideo für E-Commerce-Marken, die eine neue Produktlinie unter einer kürzlich umbenannten Identität einführen. Verwenden Sie elegante, produktzentrierte Visuals mit animierten Textüberlagerungen und einem anspruchsvollen, schwungvollen Jingle. Die Nutzung von HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen" wird die Erstellung vereinfachen, während die "Sprachgenerierung" eine klare, überzeugende Erzählung bietet, um die einzigartigen Verkaufsargumente dieser neuen Markenvideos hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein inspirierendes 60-Sekunden-Video speziell für Markenstrategen, die eine Verbindung zu einer jüngeren Zielgruppe durch authentisches Storytelling suchen. Verwenden Sie lebendige Farben, dynamische schnelle Schnitte und eine inspirierende, nachvollziehbare Erzählstimme. Dieser Online-Video-Maker kann hochwertige Assets aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" einbinden und automatische "Untertitel/Beschriftungen" nutzen, um die Reichweite und Zugänglichkeit zu maximieren und sicherzustellen, dass die Erzählung tief bei der Zielgruppe ankommt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein kurzes 20-Sekunden-Video für die interne Kommunikation von Unternehmensteams, die eine Markenidentitätsentwicklung durchlaufen. Präsentieren Sie einen professionellen, aber zugänglichen visuellen Stil mit klaren Grafiken und einer selbstbewussten, beruhigenden Erzählstimme. Die Nutzung von HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" stellt sicher, dass das Video perfekt für verschiedene interne Plattformen formatiert ist, und die Einbindung freundlicher "AI-Avatare" kann helfen, Videos in großem Maßstab zu erstellen und ein Gefühl der Einheit und Begeisterung unter den Mitarbeitern zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Markenauffrischungs-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Rebranding-Videos, die Ihre aktualisierte Markenidentität authentisch widerspiegeln und bei Ihrem Publikum Anklang finden.

1
Step 1
Wählen Sie eine Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Vorlagen oder starten Sie mit einer leeren Leinwand, um die Bühne für die neue Erzählung Ihrer Marke zu bereiten.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Nutzen Sie unsere leistungsstarken AI-Avatare, um dynamische Visuals und Sprachübertragungen zu generieren, die sicherstellen, dass Ihre Rebranding-Botschaft überzeugend und konsistent ist.
3
Step 3
Integrieren Sie Ihre Markenidentität
Integrieren Sie nahtlos Ihre neuen Markenassets mit unseren Branding-Kontrollen, indem Sie aktualisierte Logos, Farben und Schriftarten auf jedes Video anwenden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in mehreren Seitenverhältnissen, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren und Ihre aufgefrischten Markeninhalte effektiv zu starten und zu verbreiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kommunizieren Sie die Markenvision

.

Vermitteln Sie die Mission und Werte Ihrer aufgefrischten Marke durch überzeugende, AI-generierte Erzählvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Bemühungen zur Markenauffrischung unterstützen?

HeyGen stärkt Ihre Markenauffrischung, indem es einen intuitiven Online-Video-Maker mit anpassbaren Vorlagen und leistungsstarken AI-Funktionen bietet. Erstellen Sie mühelos polierte, markengerechte Videos, die perfekt mit Ihrer aktualisierten Markenidentität übereinstimmen und Ihre Rebranding-Videos wirkungsvoll und unvergesslich machen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die effiziente Erstellung von Markenvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Fähigkeiten, um die Erstellung von Markenvideos zu optimieren. Sie können Text-zu-Video mit realistischen AI-Avataren und Sprachübertragungen umwandeln, was es Ihnen ermöglicht, Videos in großem Maßstab für all Ihre Marketingkampagnen schnell und effizient zu erstellen.

Kann HeyGen uns helfen, ansprechende Social-Media-Inhalte für unsere Marketingkampagnen zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist ein hervorragender Online-Video-Maker für die Erstellung ansprechender Social-Media-Inhalte. Mit einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, mehreren Seitenverhältnissen und einer robusten Medienbibliothek können Sie dynamische Videos gestalten, die für verschiedene soziale Plattformen optimiert sind, um Ihre Marketingkampagnen zu verstärken.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in all unseren Videoinhalten sicher?

HeyGen stellt durch umfassende Branding-Kontrollen konsistente Visuals für Ihre Markenidentität sicher. Sie können Ihre Logos hochladen, Markenfarben festlegen und konsistente Vorlagen nutzen, um markengerechte Videos zu produzieren, die in all Ihren Kommunikationsmitteln ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild bewahren.

