Ihr Go-To Marken-Promo-Video-Maker für fesselnde Inhalte

Erstellen Sie mühelos atemberaubende Marketingvideos mit professionellen Vorlagen und Szenen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Marken-Promo-Video, das zeigt, wie einfach es für Kleinunternehmer und Marketingmanager ist, neue Kampagnen zu starten. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein, mit einer freundlichen, professionellen Stimme, die die Zuschauer durch den Prozess der Nutzung von HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen zur Erstellung ihrer Marketingvideos führt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich einen eleganten 45-sekündigen AI Promo Video Maker vor, der ein neues Technologieprodukt ins Rampenlicht rückt, maßgeschneidert für Produktentwickler und Tech-Startups. Verwenden Sie einen modernen, futuristischen visuellen Stil mit einem selbstbewussten, klaren Ton. Nutzen Sie einen AI-Avatar, um die wichtigsten Funktionen zu präsentieren und zu veranschaulichen, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten komplexe Produktvideos in fesselnde Erzählungen verwandelt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das für SaaS-Unternehmen und Ersteller von Bildungsinhalten konzipiert ist, um einen komplexen Service oder ein Konzept leicht verständlich zu machen. Der visuelle Stil sollte sauber und infografikgetrieben sein, mit einer ruhigen und autoritativen Erzählung. Nutzen Sie unbedingt HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige Punkte zu verstärken, indem Sie auf die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für eindrucksvolle visuelle Elemente zurückgreifen, wenn Sie diese Promo-Videos erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 15-sekündiges Promo-Video für Social-Media-Marketer und Content-Ersteller, das einen schnellen Tipp oder ein neues Produktmerkmal zeigt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell aufregend sein, unterstützt von einem energetischen Hintergrundtrack und einer prägnanten Voiceover-Generierung. Heben Sie die Flexibilität von HeyGen hervor, indem Sie seine Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen demonstrieren, die eine nahtlose Anpassung kurzer Videos über verschiedene Social-Media-Plattformen hinweg ermöglichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marken-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos atemberaubende Werbevideos für Ihre Marke mit AI-gestützten Tools, die Ihr Marketing verbessern und Ihr Publikum auf verschiedenen Plattformen ansprechen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen wählen oder mit einer leeren Leinwand starten. Unsere intuitive Benutzeroberfläche unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse, um Ihr Projekt zu starten.
2
Step 2
Integrieren Sie Ihre Marken-Assets
Laden Sie die einzigartigen Assets Ihrer Marke hoch, einschließlich Logos, Farben und spezifischer Bilder. Verbessern Sie Ihre Erzählung, indem Sie aus unserer umfangreichen Sammlung lizenzfreier Assets wählen oder Ihre eigenen Medien integrieren.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Funktionen
Nutzen Sie fortschrittliche AI-Funktionen, um automatisch fesselnde Voiceovers in verschiedenen Sprachen zu generieren und dynamische Untertitel für eine größere Reichweite hinzuzufügen, um Ihre Botschaft wirklich zu perfektionieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Promo
Sobald Ihre Markenstory fertig ist, exportieren Sie Ihre hochwertigen Promo-Videos einfach im gewünschten Format. Passen Sie die Seitenverhältnisse für eine optimale Ansicht auf all Ihren Zielplattformen an.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie wirkungsvolle Kunden-Testimonial-Videos

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle Video-Testimonials, die Vertrauen aufbauen und den Wert Ihrer Marke effektiv demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI Promo Video Maker?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Promo-Videos mit fortschrittlichen AI-Funktionen zu erstellen. Beginnen Sie einfach mit einem Skript, wählen Sie einen AI-Avatar aus, und HeyGens Text-zu-Video-Technologie generiert ein professionelles Marken-Promo-Video. Sie können auch eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen nutzen, um schnell loszulegen.

Welche Arten von Marketingvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine breite Palette von Marketingvideos produzieren, darunter fesselnde Produktvideos, informative Erklärvideos und dynamische Social-Media-Videos. Es ist ein idealer Online-Video-Maker für die Entwicklung überzeugender Marken-Promo-Videos und kurzer Videos, die die Aufmerksamkeit des Publikums auf verschiedenen Plattformen erregen.

Kann HeyGen meinen Promo-Videos Voiceovers, Untertitel und Musik hinzufügen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Tools zur Verbesserung Ihrer Promo-Videos. Sie können professionelle Voiceovers generieren, automatisch Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen und lizenzfreie Musik aus der Bibliothek integrieren. Diese Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Promo-Videos poliert und wirkungsvoll sind.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher Online-Video-Maker für Markeninhalte?

HeyGen ist als intuitiver Online-Video-Maker konzipiert, der es einfach macht, Promo-Videos und Markeninhalte zu erstellen. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, der umfangreichen Bibliothek an Vorlagen und den robusten Branding-Kontrollen für Logos und Farben können Sie effizient hochwertige Marken-Promo-Videos produzieren, die mit Ihrer Identität übereinstimmen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo