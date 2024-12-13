Brand News Video Maker: Sofortige, professionelle Updates

Verwandeln Sie Ihre Ideen sofort in wirkungsvolle Brand News Videos, indem Sie fortschrittliche Text-zu-Video-von-Skript-Technologie nutzen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das eine neue Produkteinführung hervorhebt, speziell für Kleinunternehmer, die einen "Brand News Video Maker" ohne umfangreiche Produktion nutzen möchten. Der visuelle Stil sollte elegant sein, mit modernen Motion Graphics und lebendigen Farbpaletten, ergänzt durch einen schwungvollen, professionellen Soundtrack. Zeigen Sie, wie einfach Nutzer "Video Templates" an ihre Markenidentität anpassen können, indem sie HeyGens Templates & Szenen-Funktion nutzen, um komplexe Videoproduktionen zugänglich und wirkungsvoll zu gestalten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 30-Sekunden-Anleitungsvideo vor, das sich an Content-Ersteller richtet, die innovative Sprachlösungen suchen und die Leistungsfähigkeit eines "AI Video Editors" demonstriert. Dieses Video sollte einen sauberen, minimalistischen visuellen Stil mit klaren Bildschirmaufnahmen und subtilen Animationen haben, verstärkt durch eine klare, natürliche "AI Voices"-Erzählung. Heben Sie HeyGens Fähigkeit zur Sprachsynthese hervor und zeigen Sie, wie Ersteller Text schnell in lebensechte Sprache für ansprechende Tutorials oder Erklärvideos umwandeln können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-Sekunden-Marketingvideo für Marketingteams, die ein breiteres, zugänglicheres Publikum erreichen möchten, indem sie "Text zu Video" mit unvergleichlicher Leichtigkeit umwandeln. Das Video sollte professionell und informativ sein, mit dynamischen Textanimationen und eindrucksvollen visuellen Elementen, untermalt von einer inspirierenden, aber ruhigen Musik. Betonen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion und zeigen Sie, wie mühelos Nutzer präzise, stilvolle Untertitel hinzufügen können, um sicherzustellen, dass ihre Botschaft bei jedem Zuschauer ankommt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine lebendige 20-Sekunden-Social-Media-Anzeige, die sich an digitale Vermarkter richtet, die schnell fesselnde Inhalte erstellen müssen, mit Fokus auf die nahtlose Integration von "AI Avataren". Visuell sollte das Video schnelllebig, farbenfroh und äußerst ansprechend sein, mit verschiedenen AI Avataren, die in verschiedenen Szenen interagieren, untermalt von einem modernen, trendigen Hintergrundtrack. Demonstrieren Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und zeigen Sie, wie Nutzer mühelos professionelle Stock-Assets mit ihren gewählten Avataren kombinieren können, um sofort beeindruckende visuelle Erzählungen zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Brand News Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Brand News Videos mit AI, von der ersten Skripterstellung bis zu den fertigen visuellen Inhalten, und begeistern Sie Ihr Publikum mit professionellen Inhalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Brand News Story. HeyGens leistungsstarke AI nutzt Text-zu-Video-von-Skript, um Ihren Text sofort in eine dynamische visuelle Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Assets
Bereichern Sie Ihre Geschichte, indem Sie aus unserer umfangreichen Bibliothek von Templates & Szenen und Stock-Assets auswählen. Finden Sie mühelos die perfekten visuellen Elemente, um Ihre aktuellen Markenupdates zu ergänzen.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding an
Integrieren Sie nahtlos die Identität Ihres Unternehmens. Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben hinzu und nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihren einzigartigen Stil widerspiegelt.
4
Step 4
Erstellen Sie die Stimme & exportieren Sie
Fügen Sie professionelle Erzählungen hinzu, indem Sie aus verschiedenen AI Voices auswählen. Sobald alles perfekt ist, exportieren Sie Ihr Brand News Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Erfolg Ihrer Kunden hervor

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische Brand News Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit mit authentischen, AI-generierten Inhalten und Video-Templates aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Marketingvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde Marketingvideos zu erstellen, indem es eine Vielzahl von Video-Templates bietet. Sie können diese einfach mit Markenanpassungsoptionen personalisieren, Animationen integrieren und einen Intro-Maker nutzen, um ein professionelles Erscheinungsbild zu schaffen.

Unterstützt HeyGen die Umwandlung von Text zu Video?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, Text in Video umzuwandeln und Ihre Skripte sofort in dynamische Inhalte zu verwandeln. Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI Voices, um Ihre Botschaft perfekt zu erzählen.

Welche kreativen Assets sind im AI Video Editor von HeyGen verfügbar?

Der AI Video Editor von HeyGen bietet eine umfangreiche Medienbibliothek mit Stock-Assets, Hintergrundmusik und Optionen für Untertitel und Bauchbinden, um Ihre Inhalte zu verbessern. Dies macht die Videoproduktion umfassend und visuell ansprechend.

Kann HeyGen als Brand News Video Maker verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Brand News Video Maker, der es Ihnen ermöglicht, professionelle Ankündigungen schnell zu erstellen. Nutzen Sie AI Avatare und robuste Markenanpassungsfunktionen, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Nachrichten-Updates zu gewährleisten.

