HeyGen verfügt über einen außergewöhnlich benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, der die Erstellung professioneller Videos für jedermann vereinfacht. Sie können mühelos jedes Element anpassen, von AI-Avataren und Szenen bis hin zu Untertiteln und Beschriftungen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Vision übereinstimmen. Unsere Plattform erleichtert auch die Zusammenarbeit im Team für einen nahtlosen Arbeitsablauf.