Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet, die schnell ansprechende Inhalte auf sozialen Medienplattformen veröffentlichen möchten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebhaft mit einer modernen Ästhetik sein, ergänzt durch eine klare und energetische Stimme. Dieses Video wird demonstrieren, wie Benutzer die "Vorlagen & Szenen"-Funktion von HeyGen nutzen können, um wirkungsvolle Promo-Videos zu erstellen und sie mühelos für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" anzupassen.

