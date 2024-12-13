Marken-Essentials Video Maker: Erstellen Sie schnell markenkonforme Videos

Produzieren Sie schnell professionelle, markenkonforme Videoinhalte mit anpassbaren Vorlagen & Szenen, die die Erstellung von Videoinhalten mühelos und kosteneffizient machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für digitale Vermarkter, das erklärt, wie man HeyGen für die effiziente Erstellung von Videoinhalten nutzt und schriftliche Ideen in überzeugende visuelle Darstellungen verwandelt. Verwenden Sie einen klaren, ansprechenden visuellen Stil mit animierten Textüberlagerungen und einer freundlichen, autoritativen Stimme, die die nahtlose Integration von Text-zu-Video aus Skripten und die professionelle Voiceover-Generierung betont.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo für E-Commerce-Marken, das darauf abzielt, ein globales Publikum mit konsistenter Botschaft zu erreichen. Die Ästhetik sollte elegant und anspruchsvoll sein, mit hochwertigem Stockmaterial und eleganten Übergängen, ergänzt durch ruhige, professionelle Hintergrundmusik. Zeigen Sie, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und automatische Untertitel/Caption-Funktionen für weitreichende Zugänglichkeit und ein poliertes Endprodukt sorgen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine 30-sekündige Social-Media-Anzeige für Social-Media-Manager, die die Einfachheit der Erstellung dynamischer, einzigartiger Videos veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte verspielt und lebendig sein, mit schnellen Übergängen und benutzerdefinierten KI-Avataren, untermalt von peppiger, trendiger Musik. Konzentrieren Sie sich auf die kreative Freiheit, die HeyGens Videobearbeitungswerkzeuge bieten, und die Flexibilität der Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marken-Essentials Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, markenkonforme Videoinhalte. Nutzen Sie KI-gestützte Funktionen und anpassbare gebrandete Vorlagen, um überzeugende Videos für jeden Zweck zu produzieren.

Step 1
Wählen Sie Ihre gebrandete Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von gebrandeten Videovorlagen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit der etablierten Identität Ihrer Marke übereinstimmt und einen konsistenten, markenkonformen Look beibehält.
Step 2
Erstellen Sie mit KI-gestützten Funktionen
Erzeugen Sie dynamische Szenen und Charaktere mit KI-gestützten Funktionen, einschließlich Text-zu-Video-Konvertierung, realistischen Voiceovers und anpassbaren KI-Avataren, um Ihre Produktion zu beschleunigen.
Step 3
Wählen und verbessern Sie Medien
Verfeinern Sie Ihr Video mit unseren umfassenden Videobearbeitungswerkzeugen. Fügen Sie Untertitel hinzu, integrieren Sie Medien aus einer umfangreichen Stock-Bibliothek und optimieren Sie jedes Element für eine polierte und professionelle Produktion.
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Produzieren Sie hochwertige Videoinhalte, indem Sie Ihre endgültige Kreation exportieren. Wählen Sie geeignete Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen, um Ihr globales Publikum effizient zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie ansprechende Kundenerfolgsgeschichten

Erstellen Sie mit KI überzeugende Videotestimonials, um positive Kundenerfahrungen hervorzuheben und mühelos Markenvertrauen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoinhalten mit KI?

HeyGen nutzt KI-gestützte Funktionen, einschließlich KI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten, um den gesamten Prozess der Videoinhaltserstellung zu vereinfachen. Benutzer können schnell ansprechende Videos erstellen, oft ausgehend von gebrandeten Videovorlagen, um eine hochwertige Ausgabe mit minimalem Aufwand zu gewährleisten.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für die Produktion markenkonformer Videos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, ihre spezifischen Logos und Farben zu integrieren, um sicherzustellen, dass jedes Video konsistent markenkonform ist. Mit Funktionen wie einem benutzerdefinierten Charakter-Builder können Sie KI-Avatare personalisieren, die perfekt zur visuellen Identität Ihrer Marke passen.

Bietet HeyGen Ressourcen zur kreativen Verbesserung von Videoinhalten?

Absolut, HeyGen enthält eine umfassende Medienbibliothek mit lizenzfreier Musik und diversen Stock-Assets, um Ihre Videoinhalte zu bereichern. Diese Ressourcen, zusammen mit intuitiven Videobearbeitungswerkzeugen, befähigen Sie, professionelle und ansprechende visuelle Erzählungen zu erstellen.

Wie kann HeyGen helfen, vielseitige Marketingvideos für ein globales Publikum zu erstellen?

HeyGen ist ein leistungsstarker Marketing-Video-Maker, der verschiedene Seitenverhältnisse unterstützt und Funktionen zur Voiceover-Generierung und Untertitelung bietet, was es einfach macht, Inhalte für ein globales Publikum anzupassen. Diese Vielseitigkeit stellt sicher, dass Ihre Botschaft effektiv über verschiedene Plattformen und Regionen hinweg ankommt.

