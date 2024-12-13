Ihr Markenbildungs-Videoersteller für fesselnde Schulungen

Verwandeln Sie Ihre Lerninhalte in professionelle Bildungsvideos mit nahtlosem Text-zu-Video aus dem Skript mit den leistungsstarken Tools von HeyGen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter in der Verkaufsabteilung, das einen professionellen und informativen visuellen und audiovisuellen Stil verwendet, um Produktmerkmale und Vorteile zu verdeutlichen, und nutzen Sie präzise Sprachsynthese für klare Anweisungen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Social-Media-Video, das darauf abzielt, unsere Online-Community zu begeistern, mit lebendigen animierten Visuals und einem mitreißenden Soundtrack, mühelos erstellt mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen, um unser neuestes Angebot hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Ein inspirierendes 60-sekündiges Unternehmens-Storytelling-Video, maßgeschneidert für potenzielle Kunden, sollte mit einer anspruchsvollen, filmischen visuellen Ästhetik und einem orchestralen Hintergrundscore erstellt werden, das ein geschriebenes Skript in überzeugenden Videoinhalt über Text-zu-Video aus dem Skript verwandelt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Markenbildungs-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Markenbildungsvideos, die Ihre Botschaft klar kommunizieren und Ihr Publikum fesseln, um Lernen und Behalten zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Tippen oder Einfügen Ihrer Lerninhalte. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text in ein dynamisches Video und nutzt dabei unsere Text-zu-Video-Erstellungskapazität für Effizienz.
2
Step 2
Passen Sie Visuals und Audio an
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Passen Sie Farben, Schriftarten und Hintergrundmusik an, um perfekt mit der Identität Ihrer Marke übereinzustimmen und Ihre Videos zu individualisieren.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Bearbeitungen
Nutzen Sie unsere intuitiven Videobearbeitungswerkzeuge, um den Fluss Ihres Videos zu verfeinern, das Timing anzupassen und professionelle Übergänge hinzuzufügen, um ein poliertes Endprodukt zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Bildungsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie es mühelos über Ihre gewünschten sozialen Medienplattformen oder internen Lernkanäle.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Markenkonzepte

Verwandeln Sie komplexe Markeninformationen in klare, leicht verständliche Erklärvideos, um das Verständnis Ihres Publikums zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Videoersteller, der es Nutzern ermöglicht, mühelos hochwertige Bildungsvideos und ansprechende Erklärvideos zu produzieren. Die benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht die Erstellung von Multimedia-Inhalten und macht komplexes Storytelling für jedermann zugänglich.

Kann ich animierte Videos anpassen und Markenkonsistenz mit HeyGen sicherstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos umfassend anzupassen, indem es eine breite Palette von Videovorlagen und animierten Vorlagen bietet, um loszulegen. Sie können problemlos benutzerdefinierte Stile und Bilder integrieren, zusammen mit Ihren Markensteuerungen, um einen konsistenten Unternehmensvideostil über alle Ihre animierten Videos hinweg zu gewährleisten.

Welche kreativen Ressourcen bietet HeyGen für dynamische Videoprojekte?

HeyGen bietet eine robuste Suite kreativer Ressourcen, darunter hochmoderne AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Erstellung, um Ihre Videoprojekte zum Leben zu erwecken. Sie können auch eine vielfältige Medienbibliothek und Sprachsynthese nutzen, um überzeugende Inhalte zu erstellen.

Wie kann HeyGen mir helfen, mein Publikum zu begeistern und Lernen unterhaltsam zu gestalten?

HeyGen verwandelt Lehrinhalte in ein aktives Lernerlebnis, indem es Ihnen ermöglicht, interaktive Videos und dynamische animierte Videos einfach zu erstellen. Mit seinem intuitiven Design stellt HeyGen sicher, dass Sie Ihr Publikum begeistern und Lernen unterhaltsam gestalten können, ohne fortgeschrittene Videobearbeitungswerkzeuge oder -fähigkeiten zu benötigen.

