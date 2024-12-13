Markenkonformes Video-Generator: Erstellen Sie schnell markenkonforme Videos

Stellen Sie sicher, dass jedes Schulungsvideo markenkonform und regelkonform ist. Nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen und AI-gestützte Vorlagen für konsistente, hochwertige Inhalte, die Zeit und Geld sparen.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das für Marketingteams und Markenmanager konzipiert ist und zeigt, wie mühelos sie ein markenkonformes Video erstellen können. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, moderne Designelemente nutzen und eine optimistische, selbstbewusste Stimme im Hintergrund haben. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit von HeyGens AI-Avataren und der Text-zu-Video-Funktion demonstrieren, um 'markenkonforme Videos' in allen Kommunikationskanälen zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für Kleinunternehmer und kreative Agenturen, das die Geschwindigkeit und Konsistenz der Nutzung eines AI-Videogenerators veranschaulicht. Visuell sollte es dynamisch und ansprechend sein, mit lebendigen Grafiken und einer klaren, enthusiastischen Stimme im Hintergrund. Der Fokus liegt darauf, HeyGens Vorlagen & Szenen und die Sprachgenerierung zu nutzen, um in wenigen Minuten hochwertige, 'AI-gestützte Vorlagen'-Inhalte zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, tutorialartiges Video, das sich an Content-Ersteller und Social-Media-Manager richtet und den nahtlosen Prozess der Umwandlung von Text in ansprechende Videoinhalte betont. Die visuellen Elemente sollten sauber und demonstrativ sein, begleitet von einer freundlichen, informativen Audioerzählung. Heben Sie hervor, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion in Kombination mit automatischen Untertiteln die gesamte 'Videoproduktions'-Workflow vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges, poliertes Unternehmensvideo, das sich an HR-Abteilungen und internationale Unternehmen richtet und zeigt, wie man weltweit konsistente Markenbotschaften erreicht. Die visuelle Ästhetik sollte raffiniert und professionell sein, mit einer klaren, autoritativen Stimme im Hintergrund. Dieses Video wird HeyGens fortschrittliche AI-Avatare und Sprachgenerierung sowie die Untertitel-Funktion präsentieren, um sicherzustellen, dass jede Botschaft ein perfektes 'markenkonformes Video' für diverse Zielgruppen ist.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Markenkonforme Video-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung professioneller, markenkonformer Schulungsvideos mühelos und sorgen Sie für Konsistenz und Engagement in Ihrer gesamten Organisation.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Schulungsinhalte. Unser AI-Videogenerator wandelt Ihren Text automatisch in ein Video um und legt damit den Grundstein für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter AI-Avatare, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Dies verleiht Ihren Schulungsvideos eine menschliche Note, ohne dass ein Kamerateam erforderlich ist.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Marken-Kit an
Stellen Sie die vollständige Markenkonformität sicher, indem Sie Ihr Marken-Kit, einschließlich Logos, Farben und Schriftarten, nahtlos mit unseren intuitiven Branding-Kontrollen für markenkonforme Videos integrieren.
4
Step 4
Exportieren und Integrieren
Erstellen Sie Ihre hochwertigen Schulungsvideos und exportieren Sie sie einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen oder integrieren Sie sie direkt in Ihr Learning Management System (LMS-Integration) zur Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Compliance-Themen

.

Nutzen Sie AI-Video, um komplexe Vorschriften und Verfahren zu klären und sie für alle Mitarbeiter zugänglich und verständlich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von markenkonformen Videos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Videogenerator, der es Nutzern ermöglicht, mühelos markenkonforme Videos zu erstellen. Seine robusten Branding-Kontrollen sorgen dafür, dass alle Inhalte mit Ihren Richtlinien übereinstimmen und die Erstellung von markenkonformen Videos vereinfacht wird.

Kann HeyGen AI-Avatare für diverse Schulungsvideos erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, anpassbare AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen zu nutzen, um ansprechende Schulungsvideos zu produzieren. Diese Funktion unterstützt auch die Lokalisierung, sodass Ihre Inhalte einem globalen Publikum zugänglich sind.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen bietet eine Vielzahl von AI-gestützten Vorlagen und Szenen, die die Videoproduktion beschleunigen und unglaublich effizient machen. Nutzer können Text schnell in Video umwandeln und so die traditionelle Videoerstellungszeit erheblich verkürzen.

Unterstützt HeyGen die Aufrechterhaltung der Markenbeständigkeit in allen erstellten Videos?

Absolut, HeyGens Plattform ist mit umfangreichen Branding-Kontrollen und Marken-Kits ausgestattet, um sicherzustellen, dass jedes erstellte Video markenkonform ist. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre visuelle Identität und Botschaften in allen Videoinhalten konsequent zu wahren.

