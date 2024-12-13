Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das für Marketingteams und Markenmanager konzipiert ist und zeigt, wie mühelos sie ein markenkonformes Video erstellen können. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, moderne Designelemente nutzen und eine optimistische, selbstbewusste Stimme im Hintergrund haben. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit von HeyGens AI-Avataren und der Text-zu-Video-Funktion demonstrieren, um 'markenkonforme Videos' in allen Kommunikationskanälen zu gewährleisten.

Video Generieren