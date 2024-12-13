Brand Collab Video Maker: Erstellen Sie KI-gestützte Partnerschaftsinhalte

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Marketingvideos für Markenkooperationen, indem Sie AI-Avatare verwenden, um Ihre Ideen schnell zum Leben zu erwecken.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Marketingmanager und Kreativteams in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, das zeigt, wie der Online-Videoeditor von HeyGen die professionelle Content-Produktion vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber, modern und hochfunktional sein, mit einer klaren, autoritativen Stimme, die die einfache Umwandlung eines Skripts in ein poliertes Video mit 'Text-zu-Video aus Skript' und der automatischen Generierung von 'Untertiteln' für Barrierefreiheit demonstriert. Dieses Stück hebt effiziente Video-Editing-Workflows hervor.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Social-Media-Manager und Content-Ersteller richtet, die schnell ansprechende Markeninhalte produzieren möchten. Der visuelle Stil sollte lebendig und schnell sein, mit verschiedenen 'AI-Avataren', die in verschiedenen 'Vorlagen & Szenen' interagieren, begleitet von einem peppigen, zeitgenössischen Soundtrack. Betonen Sie die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit der AI-Videoerstellung und wie einfach Inhalte für verschiedene Plattformen mit 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' optimiert werden können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Video im Stil einer Fallstudie für Marketingagenturen und kreative Remote-Teams, das nahtlose kollaborative Videoerstellung und Workflow-Management veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und kollaborativ sein, mit geteilten Bildschirmen und sanften Übergängen, um Teamarbeit zu demonstrieren, unterstützt von einer selbstbewussten, beruhigenden Stimme. Heben Sie die reichhaltige 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' und den effizienten Prozess der Generierung von Voiceovers und 'Untertiteln' hervor, um Projekte schnell abzuschließen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein überzeugendes 30-sekündiges Problem-/Lösungsvideo vor, das für Markenmanager und Kleinunternehmer gedacht ist, die keine umfangreiche Video-Editing-Expertise haben. Visuell sollte es schnelle Schnitte zeigen, die von häufigen Frustrationen bei der Videoproduktion zu HeyGens benutzerfreundlicher Oberfläche übergehen, unterstützt von einem inspirierenden, motivierenden Soundtrack. Dieses Video wird unterstreichen, wie HeyGen die Videoproduktion vereinfacht, indem es intuitive 'Vorlagen & Szenen' und leistungsstarke 'Voiceover-Generierung' nutzt, um Markenstorys mühelos zum Leben zu erwecken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Brand Collab Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende, markengerechte Kollaborationsvideos für soziale Medien und Marketingkampagnen mit KI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus einer Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Vorlage, die auf Markenkooperationen zugeschnitten ist. Dies bietet einen strukturierten Ausgangspunkt, spart Zeit und sorgt von Anfang an für ein poliertes Erscheinungsbild.
2
Step 2
Fügen Sie die Identität Ihrer Marke hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video mit den einzigartigen Elementen Ihrer Marke mithilfe der Branding-Kontrollen. Integrieren Sie mühelos Logos, Farben und Schriftarten, um eine nahtlose Abstimmung mit der Ästhetik Ihres Partners zu gewährleisten, ideal für Marketingvideos.
3
Step 3
Wählen Sie AI-Avatare und Medien aus
Bereichern Sie Ihr Kollaborationsvideo mit lebensechten AI-Avataren oder wählen Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek. Dies ermöglicht es Ihnen, dynamische visuelle Elemente und fesselnde Erzählungen hinzuzufügen, ohne komplexe Ausrüstung zu benötigen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Projekt
Sobald Ihr Markenkooperationsvideo fertig ist, exportieren Sie es in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Erstellen Sie mühelos hochwertige Social-Media-Videos, die bereit sind, mit Ihrem Publikum geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsstorys von Marken präsentieren

.

Entwickeln Sie überzeugende KI-gestützte Videos, um erfolgreiche Markenpartnerschaften und Kundenreferenzen hervorzuheben, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videobearbeitung mit automatischen Untertiteln?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um automatisch Untertitel für Ihre Videos zu generieren, was den Videobearbeitungsprozess erheblich vereinfacht. Dieses KI-gestützte Tool sorgt für Barrierefreiheit und Engagement Ihrer Inhalte und verbessert Ihre Erfahrung mit dem Online-Videoeditor.

Kann ich das Branding und die Seitenverhältnisse meiner Marketingvideos mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen fungiert als umfassender Online-Videoeditor, der es Ihnen ermöglicht, das Erscheinungsbild Ihrer Marke vollständig anzupassen, einschließlich Logos und Farben. Sie können auch problemlos Seitenverhältnisse anpassen, um Ihre Marketingvideos für verschiedene Plattformen zu optimieren.

Welche KI-gestützten Tools bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Videoinhalte?

HeyGen bietet leistungsstarke KI-gestützte Tools zur Erstellung dynamischer Videoinhalte, darunter realistische AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht eine effiziente AI-Videoerstellung ohne komplexe Produktionsaufbauten.

Bietet HeyGen eine robuste Medienbibliothek und Vorlagen für eine effiziente Videoproduktion?

Absolut, HeyGen bietet eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek und eine Vielzahl professioneller Vorlagen, um Ihre Projekte zu starten. Diese Ressourcen erleichtern eine schnelle und effiziente Videoproduktion und verbessern Ihr gesamtes Workflow-Management.

